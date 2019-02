Isabel Ambrosio

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), espera que la cesión del gerente del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) Pedro Luque "sirva como revulsivo" ante la reorganización de competencias que se va a llevar a cabo en dicho ente "con urgencia".En una rueda de prensa, la primera edil ha reconocido "el esfuerzo y el trabajo de Pedro Luque como gerente", pero "ha llegado un punto en el que era necesario tomar una medida extraordinaria para intentar solucionar una situación que se arrastraba desde algún tiempo", por lo que el cese "está dentro lo habitual".Según ha detallado, la situación tiene que ver también con que "determinados programas han acumulado circunstancias que han impedido o roto el normal desarrollo de la actividad deportiva que se prestaba como servicio público", de modo que "eso ha provocado en los últimos tiempos que los clubes, los usuarios, las empresas deportivas y la ciudadanía en general no han recibido con la mayor calidad el servicio público".Al respecto, confía en que "sirva como revulsivo para resolver las situaciones que hay en el Imdeco y sirva para buscar soluciones que sean eficaces y que permitan poner en marcha en el menor tiempo posible las actividades deportivas que están en trámite", al tiempo que "sin más demora se pueda seguir prestando el servicio público en materia de deportes que merece la ciudad", ha defendido.Ante ello, la regidora ha avanzado que "se prepara una modificación de la estructura en el Imdeco, con una reasignación de funciones y competencias que permitan mayor agilidad y competencia técnica para desarrollar la actividad que corresponde para los programas deportivos".Mientras, espera que todo ello se afronte "desde la máxima normalidad y con el compromiso de que con la menor demora posible se pueda volver a dar la actividad que ha tenido el Imdeco y salvar estas circunstancias que no son de hoy para mañana, ni han sido fáciles de resolver en todo lo que va de procedimiento".Y es que, ha remarcado que para el cese "se han sumado cuestiones, desde criterios por parte de la Intervención con programas que funcionaban desde hace 20 años y había una manera de hacer que ahora se interpreta que no es la correcta, como la cesión y explotación de las siete salas del Imdeco", a la vez que "también ha habido interpretaciones distintas sobre el programa de los Juegos Deportivos Municipales, donde con una trayectoria de 20 años se vuelve a hacer lo mismo, pero la interpretación técnica no se adecua al hacer".Por tanto, "no es una sola la circunstancia que ha provocado la realidad que hay hoy", ha indicado Ambrosio, quien ha subrayado que su responsabilidad está "en pedir disculpas", algo que hace "desde hace unas semanas con los perjudicados, fundamentalmente de los Juegos Deportivos Municipales", y "también estar al frente y provocar que esta decisión sea un revulsivo que dé el ritmo de trabajo que se merece la ciudad, los clubes y los usuarios de la actividad deportiva".