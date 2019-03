La alcaldesa, el presidente de la Diputación y la subdelegada asistirán a la manifestación feminista

Córdoba.- 8M.- La alcaldesa, el presidente de la Diputación y la subde

El presidente de la Diputación de Córdoba, el socialista Antonio Ruiz, ha avanzado este jueves que acudirá a la manifestación feminista convocada para las 18,30 horas de este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la capital cordobesa, sumándose así al anuncio que, en el mismo sentido, ya hizo la alcaldesa de la ciudad, la también socialista Isabel Ambrosio, y que también este jueves ha hecho la subdelegada del Gobierno central en Córdoba, Rafaela Valenzuela.Así y en declaraciones a los periodistas, Antonio Ruiz ha asegurado que irá "a la manifestación", pues, en su opinión, "todos" deben "estar comprometidos con este importante objetivo, el de avanzar en igualdad y alcanzar algún día más pronto que tarde, esa igualdad real, a la que todos aspiramos".Por su parte, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ya dijo este pasado lunes que, como ya hizo en marzo del año pasado y dado que su condición de alcaldesa no le permite hacer huelga, sí que estará "presente en todos y cada uno de los actos con la movilización del movimiento feminista y la sociedad cordobesa, para reivindicar la igualdad de oportunidades y el concepto de que una sociedad democrática y moderna no puede vivir de espaldas a la mitad de la población".Finalmente, la subdelegada del Gobierno central en Córdoba, Rafaela Valenzuela, según han precisado a Europa Press fuentes de la Subdelegación, dado que es la representante del Gobierno en la provincia no podrá hacer huelga, pero sí que acudirá a la referida manifestación de este viernes por la tarde, que tendrá su salida en la Plaza de las Tres Culturas.--EUROPA PRESS--