Isabel Ambrosio con David Luque

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha dicho este jueves que el anuncio del delegado de Recursos Humanos y Salud Laboral, Mercados y Cultura y Patrimonio Histórico y segundo teniente de alcalde, David Luque (PSOE), de no presentarse a las próximas elecciones municipales del mes de mayo es por "cuestiones estrictamente personales".En declaraciones a los periodistas, la primera edil ha detallado que habló con el concejal "hace ya algún tiempo sobre este asunto y él lo expresó", de manera que ella es "respetuosa con esa decisión", ha subrayado.Al respecto, ha elogiado que "David es alguien que lleva dedicado a la actividad pública en primera y en segunda línea desde hace mucho tiempo, es alguien que se ha comprometido y muy especialmente en las tareas tanto de Comercio, como de Cultura en esta ciudad, y es alguien que no solo hasta el día de hoy, sino que hasta el último minuto va a estar esforzándose por cambiar una realidad muy complicada con la que se encontró al principio de este mandato en las tareas que ha desempeñado su responsabilidad".En concreto, en una primera etapa estuvo al frente de Presidencia y en una segunda ha asumido Recursos Humanos, Cultura y continuado con Mercados, que ella le encargó cuando tuvo que hacer el cambio de competencias a finales de septiembre del año 2016, 15 meses después de entrar en el gobierno local.Entretanto, Ambrosio le ha dado a Luque "las gracias por su esfuerzo y sacrificio personal, familiar y profesional, al que le ha dedicado además muchas horas al empeño de que en el ámbito de sus competencias esta ciudad funcionara un poco mejor", aunque ha admitido que "solo con la palabra gracias me quedo muy corta"."Es una persona en la que me apoyo de manera continua y en la que, a pesar de que ha tomado una decisión personal, va a seguir formando parte de la gente con la que crezco política y personalmente, y siempre es una persona que tiene una mano tendida y muy generosa", ha descrito la regidora.Preguntada por si le hubiera gustado contar con él en las listas para los comicios, ha dicho que "por encima de las apetencias está el cómo cada uno está dispuesto a asumir la responsabilidad para los próximos cuatro años", de modo que "eso tiene que estar por delante y soy muy respetuosa cuando lo que se me pone por delante son cuestiones estrictamente personales", ha apostillado, para insistir en "el profundo agradecimiento y reconocimiento a la labor desempeñada durante estos años".Igualmente, ha remarcado que "en absoluto" y "de manera rotunda" cree que haya podido influir en la decisión los desencuentros que haya podido tener con el edil de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Emilio Aumente (PSOE), o el desgaste que haya podido producir el tema de personal, tras ser cuestionada sobre ello.--EUROPA PRESS--