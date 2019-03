La alcaldesa dice que contactó con Amazon hace más de dos años, pero no recibió petición alguna de suelos

Isabel Ambrosio

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha desvelado este martes que se puso en contacto con la multinacional estadounidense Amazon "hace más de dos años y medio" al leer que buscaban suelos en el sur del país para instalarse, pero no se ha recibido en el Ayuntamiento petición alguna de la entidad para "buscar una localización de suelos que pueden estar disponibles".En una rueda de prensa, la primera edil ha manifestado que "esto tiene mucho que ver" con lo que este lunes se presentó de la estrategia de logística porque "esta ciudad tiene que tener espacios y localizaciones donde la instalación de este tipo de empresas se pueda desarrollar en mejores condiciones".En este sentido, ha valorado que este lunes se ha puesto sobre la mesa "la estrategia de la logística en Córdoba, que se complementa no solo con una red intermodal, sino también con terrenos", como en El Higuerón, estableciéndose sobre ellos "una consideración de suelos de interés económico", ha reclamado.Al respecto, la regidora ha señalado que ello permitirá "no solo la ocupación inmediata, sino que se dará la garantía a la colaboración público-privada para que se haga la urbanización de la manera más ágil y rápida posible, que es lo que pide la actividad económica".En relación con Amazon, ha detallado que al leer que buscaba terreno en el sur de la Península "se le envió una carta para pedirle alguna aclaración, incluso se ofreció por si tuvieran interés en instalarse en la ciudad", pero "la empresa envió una respuesta por escrito en la que dijeron que no, que no entraba en sus planes la propuesta en el sur", según ha dicho Ambrosio.No obstante, ha aseverado que con el paso del tiempo conoció que "habían contactado con la Junta, a través de la Agencia Idea, que les hizo una propuesta de ubicaciones que les permitieran algunos de los criterios que contemplaban para realizar su inversión, desde la población, hasta el número de consumidores y las comunicaciones para fijar su inversión".Así, ha apuntado que "buscaban suelos que ya estuvieran urbanizados, solo y exclusivamente para construir una nave y empezar a funcionar". Ante ello, ha indicado que le consta que "desde la Agencia Idea se le trasladó que Córdoba contaba con suelos programados, tanto los que están en el entorno de El Álamo, que son de iniciativa privada, como en La Rinconada, competencia de la Junta de Andalucía".Sin embargo, ha aseverado que "no se pusieron en contacto con el Ayuntamiento en ningún momento, sino que lo hicieron directamente con la Agencia Idea, que estableció las posibilidades que tiene cada una de las localizaciones ofrecidas".Entretanto, ha subrayado que "la labor del Ayuntamiento es tener programados suelos, que los tiene, y poder facilitar alguna innovación sobre esos suelos en caso de tener la necesidad de construir naves de mayor amplitud de las que están programadas en principio", de manera que "no había ninguna dificultad", ha defendido.Mientras, ha declarado que hablará este martes con el director gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Rafael Merino, sobre el comentario que le realizó él este lunes de la posibilidad de una empresa que se instale en Córdoba, de forma que espera "más detalles", porque la conversación del lunes fue en "un cruce de pasillo en la entrada de un acto importante". Ambrosio está "convencida de que de la conversación se sacará algún tipo de propuesta y solución".--EUROPA PRESS--