La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha destacado este viernes que la Feria del Libro de la capital que llega a su 46 edición es de "las más consolidadas que hay en el país" y supone "una cita que ya tiene sus raíces perfectamente estrechadas con la ciudad", a la vez que se mantiene "la misma voluntad y el mismo entusiasmo de siempre para hacer una cita con muchas garantías".Así lo ha resaltado en la inauguración de la cita, acompañada por el teniente alcalde delegado de Cultura y Patrimonio Histórico, David Luque; el primer teniente de alcalde delegado de Turismo, Pedro García; la concejal delegada de Infraestructuras y Medio Ambiente, Amparo Pernichi; la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en Córdoba, Cristina Casanueva; la subdelegada del Gobierno en la provincia, Rafaela Valenzuela; la presidenta de Aplico, Hermenegilda Moreno; el director de la Fundación CajaSur, Ángel Cañadilla, y el coordinador de la misma, Alfredo Asensi, entre otras autoridades.En este sentido, la primera edil ha elogiado "el esfuerzo" de la Asociación de Libreros "porque sin su capacidad para hacer ver que más allá de un texto existen sentimientos y una manera de entender la vida y que eso forma parte también de la cultura es fundamental", ha argumentado.Mientras, ha comentado que la propuesta de la Delegación de Cultura en las ediciones de la Feria del Libro es que "no sea solo una secuencia de presentación de novedades literarias, porque para eso están otras ferias y escenarios, ni firma de libros y de los textos de los autores y autoras que pasan por Córdoba y que dan prestigio a esta cita, si no que sea algo más".Por tanto, ha defendido que "sea esa manera de entender que después de la lectura y su manera de interpretar, se crece también como sociedad, con el derecho básico de la cultura", de ahí que "tengan un apartado importante todos y cada uno de los públicos, desde los mayores a los más pequeños, desde la literatura infantil hasta todas las disciplinas", ha subrayado.También, ha valorado que en esta edición se entregará de manera gratuita un libro de Antonio Machado, "para recordar que hace 80 años que murió, pero sus textos siguen estando vigentes", a lo que ha añadido que este jueves se conmemoraron los 77 años de la pérdida de Miguel Hernández, "otro de los grandes autores que en un momento político como el que se pasa es imprescindible tenerlo muy cerca para hacer un análisis mucho más riguroso", ha opinado.UN PROGRAMA PARA TODOSPor su parte, la presidenta de la Asociación de Papelerías y Librerías de Córdoba (Aplico), Hermenegilda Moreno, ha aseverado que "se ha hecho un programa amplísimo", de manera que no cree que "haya una sola persona que visite o viva en la ciudad que no haya algo que pueda interesarle", al tiempo que espera que "no llueva y haya visitas".Y la delegada territorial de Cultura de la Junta, Cristina Casanueva, ha destacado "la apuesta y la relación con el Ayuntamiento para poder colaborar con esta feria tan importante", en la que "se mezcla actividad público-privada", a la vez que ha apuntado a "la línea fundamental que hace la Junta con el tema de la introducción en materia juvenil e infantil para fomenta la lectura desde los más pequeños", de modo que la próxima semana habrá visitas de colegios a la feria.En concreto, la Feria del Libro de Córdoba llega a su 46ª edición, desde este viernes y hasta el 7 de abril, en el Bulevar de Gran Capitán, con un amplio programa de alrededor de 90 actividades, doce librerías y once editoriales participantes, donde se dan cita la juventud y la experiencia y rinde tributo a distintos aniversarios, desde Herman Melville, autor de 'Moby Dick', a Walt Whitman y Primo Levi, y cuya apertura correrá a cargo de David Trueba en torno a su último libro, 'El siglo XXI cumple 18'.Al respecto, la Feria de Libro de 2019 brinda un programa para todas las edades que incide en la pluralidad de propuestas, la calidad y la diversidad, con gran presencia de la narrativa, el ensayo y la poesía y que también repara en otros géneros como el teatro o el epistolar.AUTORES Y HOMENAJESEn su 46ª edición, la feria propone una relación de autores en la que se dan cita la juventud y la experiencia, con figuras muy notables de la literatura española como Félix de Azúa, Justo Navarro, Carlos Zanón o David Trueba, y otras que han irrumpido más recientemente, pero que ya se han hecho un sitio destacado en el paisaje literario como Cristina Morales, Sara Mesa o Elvira Navarro.Entre los actos, sobresale el homenaje a la poeta cordobesa de Adamuz Gata Cattana, en el segundo aniversario de su fallecimiento, que tendrá un lugar central en la feria con un acto poético y la presentación de su obra 'La escala de Mohs', que edita Aguilar.Así, el objetivo del programa será estimular numerosos debates y reflexiones sobre el mundo, comenzando por el encuentro inaugural con David Trueba en torno a su último libro, 'El siglo XXI cumple 18', y que recordará a algunas figuras de gran voltaje literario como Herman Melville, el autor de 'Moby Dick', o el poeta Walt Whitman, nacidos hace 200 años, así como Primo Levi, del que en 2019 se cumple su centenario.Durante el acto de presentación se expresó "reconocimiento y gratitud" a la colaboración que presta el Centro Andaluz de las Letras (CAL) de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Filmoteca de Andalucía, la Fundación CajaSur, la Fundación Antonio Gala, así como a la labor de los técnicos de la Delegación de Cultura y la Red Municipal de Bibliotecas, cuyo personal desempeña un trabajo esencial en el desarrollo de la fiesta del libro y la lectura.El público infantil será el protagonista actividades de promoción de la lectura, encuentros con autores y pasacalles, así como una actividad titulada 'Cuenta conmigo', que llevará a cabo alumnado con necesidades educativas especiales de los centros Virgen de la Esperanza y Santo Ángel.CENTROS EDUCATIVOSMás de 600 participantes de centros educativos se suman a actividades propias cada Feria del Libro de Córdoba, que tiene a gala esta apuesta por la lectura desde edades tempranas y el objetivo de que leer y comprar libros acompañen toda la vida.Política, sociedad, arte, educación, historia y música, junto a un gran número de propuestas ficcionales, son ingredientes de una programación que proyecta sus líneas argumentales "en muy distintas direcciones", desde la poesía y el compromiso de Gata Cattana hasta el ensayismo ilustrado de Ramón Andrés, y que supone una reivindicación de la cultura escrita y del valor del libro como vehículo de conocimiento y descubrimiento en unos tiempos marcados en gran medida por la incerteza, el desenfreno tecnológico y los cambios en los paradigmas culturales.La literatura cordobesa tiene, como es preceptivo, un lugar destacado en la feria. Así, recibirá a Isabel Pérez Montalbán, que acaba de publicar una antología de su obra poética, y a Ginés Liébana, el último representante vivo del grupo 'Cántico', que presentará su nuevo poemario.También estarán María Rosal y Federico Abad, entre otros, y de manera muy especial se recordará la figura de Leopoldo de Luis a través de la antología 'Libre voz', coordinada por Sergio Arlandis. Igualmente, se abordará una de las figuras más relevantes que ha dado Córdoba en el ámbito del pensamiento, Lucio Anneo Séneca, del que se presentará la versión de las 'Cartas a Lucilio' que ha realizado el profesor Francisco Socas, o José María Alvariño, poeta fusilado en los primeros meses de la Guerra Civil cuya voz estará presente en la feria a través de sus 'Canciones morenas'.--EUROPA PRESS--