La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha defendido este martes el nuevo reglamento aprobado este lunes para los centros cívicos de la ciudad, con el que "se trata de abrir y poder hacer un uso mucho más eficiente y rentable de espacios que son públicos, siempre y cuando cumplan las características que se establecen".En declaraciones a los periodistas, la primera edil ha detallado que "pueden acoger actividades de todo tipo", de modo que "cualquier colectivo puede hacer uso de los espacios, siempre y cuando no sean actividades de carácter económico, estrictamente político, religioso o comercial", ha aclarado.Así, ha apuntado que "desde una cofradía puede celebrar un encuentro dentro de un centro cívico, de la misma manera que puede organizar una exposición sobre el material que tiene en su propiedad", algo que "no se considera, ni ha sido nunca un acto religioso", a lo que ha añadido que "una organización política puede organizar un encuentro siempre y cuando no sea un acto político".Al respecto, ha indicado que "ante cualquier propuesta para mejorar, ampliar y eliminar algunas de las propuestas que aparecen en el texto inicial, existe el periodo de alegaciones", de forma que prefiere que "las propuestas de los grupos municipales se hagan a través de los conductos de participación, más allá de los anuncios en los medios de comunicación para buscar polémicas donde no existen".Entretanto, la regidora ha destacado que "ha ocupado mucho tiempo poder incorporar todas las aportaciones que hacía el Consejo del Movimiento Ciudadano, la Federación de Asociaciones de Vecinos Al Zahara, todos los colectivos y los grupos municipales que han querido participar en el proceso".--EUROPA PRESS--