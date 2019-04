Córdoba.- 26M.- Ambrosio valora la "generosidad y valía" de quienes fo

La alcaldesa de Córdoba y candidata a la reelección por el PSOE, Isabel Ambrosio, ha resaltado este martes que los socialistas "siempre" han "defendido la igualdad de oportunidades" y, por eso, apuestan "por una Córdoba inclusiva, en la que quepan todas las personas, sin diferencias, frente a la vuelta al pasado que proponen las derechas".En rueda de prensa, Ambrosio ha recordado que "entre las señas de identidad de Córdoba siempre han estado la apuesta la igualdad entre hombres y mujeres, la solidaridad con los que peor lo están pasando o la defensa de lo público" y, "precisamente, son estas señas de identidad las que están en peligro con esta derecha radicalizada que quiere una ciudad donde solo quepan unos pocos".Frente a ello, según ha subrayado, "los socialistas siempre" defenderán "una ciudad abierta y tolerante, que es por lo que conocen a Córdoba en el mundo, frente a la involución que pretenden las derechas".Ambrosio cree que en las próximas citas electorales lo que se va a decidir es "mirar al futuro y seguir avanzando o volver al pasado", y que, por lo tanto, "todos los que no quieran un gobierno de las derechas se tienen que movilizar e ir a votar, ya que corremos el riesgo de que se repita lo que ya ha pasado en Andalucía".Junto a ello, la candidata socialista a la Alcaldía de Córdoba ha señalado que "los barrios forman parte de la esencia de Córdoba y son imprescindibles para mantener viva la ciudad y sus señas de identidad", razón por la que pretende "incrementar las inversiones" en los barrios, "para reequilibrar la ciudad y que esto sirva para aumentar el atractivo de Córdoba como una ciudad donde vivir e invertir".Dentro de su apuesta por los barrios, Isabel Ambrosio ha incluido su compromiso para "impulsar, sin más dilación, la redacción de un convenio marco con los vecinos, para que el Ayuntamiento colabore en el mantenimiento y la mejora de las zonas privadas de uso público".Ambrosio ha indicado que, precisamente, en el Distrito Sureste, que ha visitado este martes, se encuentran algunos de los barrios, como Fuensanta o Santuario, con más zonas privadas de uso público, por lo que este será uno de los territorios donde "el Ayuntamiento tendrá que hacer un esfuerzo mayor, para responder a las demandas de los vecinos" y colaborar en el mantenimiento de estos espacios.La candidata socialista a la reelección a la Alcaldía de Córdoba ha dicho también que el equipo de gobierno que preside ya ha mantenido reuniones con el movimiento ciudadano y se han logrado avances, pero que, si no se llega a tiempo por las elecciones, "se retomará el tema inmediatamente después, para hacerlo una realidad en el plazo de tiempo más breve posible".Por último, Ambrosio ha aclarado que la fórmula a utilizar es la del convenio urbanístico de gestión, "contemplada en la LOUA", por lo que "una vez que tengamos un convenio marco que nos sirva de referencia, habrá que adaptarlo a las condiciones de cada zona, conforme se vayan adhiriendo, ya que la situación de estos espacios privados de uso público no es la misma en todos los barrios".--EUROPA PRESS--