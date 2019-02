Veladores instalados en la Plaza de la Corredera

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha aclarado este jueves que la Policía Local hace visitas de inspección a los hosteleros y "no persecución", como advierten desde la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostecor) en relación a su actividad, especialmente con los veladores, de manera que dicho término en este caso la primera edil cree que "no es el adecuado".En declaraciones a los periodistas, la regidora ha manifestado que "la Policía Local tiene entre sus competencias vigilar las actividades económicas que se realizan en la ciudad", algo que ella entiende "como una visita, no como una persecución". "Una visita de inspección en la que si la actividad económica está regulada y tiene todos y cada uno de los permisos solo tiene que entregarlos y si no lo está, se da normalmente un plazo para que regularice la actividad por la que se ha hecho la inspección", ha subrayado.Respecto a las críticas por el retraso sobre las licencias a proyectos que están en trámite, Ambrosio ha recordado que "hay ahora mismo sobre la mesa una propuesta, que ya ha cumplido el último trámite del informe jurídico, para una ordenanza que tiene que ver con actividades y con obras", de modo que "permita también cuantificar en cuanto a los plazos cuáles son los tiempos de respuesta para la actividad económica, vinculada a la presentación de una licencia", ha señalado.En relación a la petición que hacen los hosteleros para formar parte del Consejo del Movimiento Ciudadano, la primera edil ha precisado que "para la incorporación le corresponde al consejo pronunciarse".LA ORDENANZAPor otra parte, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García (IU), ha comentado posteriormente que "hay una ordenanza municipal que dice que cuando uno termina su actividad económica laboral que realiza, hay que recoger el material", por lo que el hecho de que "lo recoja Sadeco, la Policía Local o una empresa privada que contrate el Ayuntamiento lo pueden llevar a la asesoría jurídica que quieran, pero su obligación es recoger los elementos para el trabajo, como marca la ordenanza".Ante las quejas por el retraso en la concesión de licencias para los veladores, el también primer teniente de alcalde ha indicado que "hay que dar los datos de los que han pedido licencia y a lo mejor hay alguna sorpresa", al tiempo que ha apostillado que "los hosteleros hacen pocas aportaciones y sí una continua queja".Además, ha remarcado que "sí se actúa" contra los establecimientos no hosteleros que tienen veladores, a la vez que "se hacen requerimientos, se ponen las sanciones oportunas y todas la cuestiones que hay que hacer", ha enfatizado García.Entretanto, el concejal ha expresado que el gobierno local defiende a "aquellos que cumplen con la ordenanza, con la ley, con los derechos laborales, con la ciudad y con el reparto de la riqueza"."Defendemos a los hosteleros que son la mayoría que cumplen con todos los requisitos y se trabaja para que los incumplidores de la ordenanza, los que no pagan impuestos, los que explotan a los trabajadores y los que no son capaces de construir un modelo de ciudad sostenible, sean sancionados y no pertenezcan al modelo económico y social de la ciudad", ha declarado el edil.--EUROPA PRESS--