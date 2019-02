La Agencia de Gestión Agraria colaborará en el análisis de muestras para el Premio Diputación de Aceite

Aceite de oliva

La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía colaborará a partir de ahora con la Diputación de Córdoba para la selección de las muestras de aceite que participen en el Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen Extra, 'Premio Diputación de Córdoba'.Así se recoge en el convenio que firmarán ambas partes, al que ha accedido Europa Press y en el que se señala que su objetivo es "establecer un marco de colaboración para el análisis y selección de las muestras finalistas" del mencionado certamen, que se convoca anualmente por la institución provincial, lo que conllevará la participación del Laboratorio Agroalimentario de Córdoba.Por lo que se refiere a las actuaciones y obligaciones que corresponderán a ambas partes, según detalla el convenio, cuya rúbrica ya ha aprobado el Pleno de la Diputación, ésta última, como organizadora del certamen, "hará entrega de las muestras presentadas al mismo, una vez codificadas, al Laboratorio Agroalimentario para su análisis".Junto a ello, la Diputación se compromete a dar difusión de la colaboración de la Agencia establecida en este convenio, tanto en la convocatoria del concurso, como en las publicaciones relacionadas con el mismo.Por su parte, la Agencia se compromete a llevar a cabo las determinaciones que se especifican en el convenio, "para un máximo de 50 muestras anuales, en un plazo no superior a un mes, desde la recepciónde las mismas".Además, el Laboratorio "incluirá en los informes de ensayo todos los datos administrativos que la Diputación de Córdoba considere necesarios para la correcta identificación de la muestra y que figuren en la solicitud de entrada", siendo también "responsable de que, tanto la conservación del producto, desde que entra en el laboratorio, como los métodos y técnicas de ensayo y los informes emitidos, se efectúen deforma que cumplan con su sistema de calidad" y con el presente acuerdo.También se prevé que, "para el caso de no poder llevarse a cabo los análisis en el Laboratorio Agroalimentario de Córdoba, la Agencia garantizará la realización" de los análisis, "con las mismas garantías establecidas en el presente acuerdo, en otro de los laboratorios adscritos" a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.En cuanto a la financiación del convenio, que tendrá una vigencia de tres años, se ha determinado que el mismo "no generará obligaciones económicas para ninguna de las partes firmantes", ya que "los gastos en que incurran serán imputados a los respectivos presupuestos correspondientes".--EUROPA PRESS--