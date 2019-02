La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha alertado este jueves de la "impunidad" con la que actúa un hombre que, el pasado martes y en el propio cuartel de la Benemérita en Bujalance (Córdoba), amenazó con matar a tiros a uno de los agentes y agredir sexualmente a su mujer, que también es guardia civil.Así lo ha indicado la AEGC en una nota en la que ha detallado que "el delincuente", que es "mismo individuo que el pasado mes de diciembre se presentaba con un hacha en el cuartel", acudió al cuartel con sus hijos "para amenazar a los agentes, porque habían retirado a su mujer el vehículo en el que viajaba y que estaba requisado por tráfico de drogas".Desde la asociación dicho no entender que "este individuo, que fue detenido en diciembre tras el incidente del hacha y que está pendiente de un juicio por narcotráfico, fuera puesto en libertad el mismo día", no entendiendo tampoco "cómo, tras el amplio historial de amenazas a los agentes, aún la justicia no ha actuado", ya que las amenazas "no son falsas y van en aumento, puesto que conoce los movimientos de, al menos, dos de los componentes del cuartel, el agente amenazado y su mujer".Por ello, la AEGC ha solicitado que "se ponga fin a esta impunidad con la que actúan estos peligrosos delincuentes que entran por una puerta del juzgado detenidos y salen en libertad por otra creyéndose intocables". Así, ante "la lentitud de la justicia", la asociación ha pedido que, "al menos, la Guardia Civil sí vele por la seguridad de sus miembros y busque una salida para estos agentes".--EUROPA PRESS--