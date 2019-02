Beatriz Jurado

La coordinadora general del PP de Córdoba, Beatriz Jurado, ha manifestado este viernes que el nuevo adelanto electoral es "la evidencia del fracaso de Pedro Sánchez y del PSOE, que no ha sido capaz de llevar a cabo la gestión del Gobierno de España al que accedió mediante una moción de censura y de la mano de independentistas, secesionistas, comunistas y proetarras".En una rueda de prensa, Jurado ha dicho que "la calle habló el pasado domingo en Madrid y dejó muy claro que España no puede esperar más", de manera que "ahora se deja en evidencia la debilidad de Pedro Sánchez que llegó a La Moncloa con la promesa de convocar elecciones y ha tardado nueve meses", ha apostillado.A juicio de la popular, "ha sido una muerte anunciada desde el primer día de la moción de censura", por lo que "tenía que haber convocado estas elecciones generales justo después de esa moción de censura", ha afirmado."En el PP de Córdoba estamos preparados para afrontar esta nueva cita electoral con el objetivo de revalidar los resultados de las últimas elecciones generales donde fuimos la fuerza más votada", ha asegurado.Jurado ha recordado el reciente adelanto electoral en Andalucía que "demuestra el fracaso del PSOE allá donde gobierna". "El PSOE no es capaz de acabar lo que empieza, poniendo en peligro los intereses de todos los ciudadanos", ha señalado.Así, ha criticado que "el PSOE sigue entorpeciendo el debate de los pueblos y ciudades, que es lo que interesa a los vecinos; al PSOE no le interesa el municipalismo y por segunda vez hace un adelanto electoral previo a las elecciones municipales del 26M". "En el PP de Córdoba estaremos muy centrados en las municipales, porque el futuro de los vecinos depende de los gobiernos que se forjen el 26M", ha defendido la coordinadora general.NUEVO GOBIERNO EN ANDALUCÍAAdemás, Jurado ha declarado que "frente al caos del PSOE, el PP arranca la andadura de un nuevo gobierno en Andalucía con grandes expectativas y muchos retos por delante, siempre con el objetivo de no defraudar a los andaluces".La popular ha felicitado a los nuevos delegados territoriales de la Junta en Córdoba, "que harán un gran trabajo al servicio de los cordobeses", y ha valorado algunas de las primeras medidas que ya ha impulsado el nuevo Gobierno regional como son "hacer una Junta más austera, eficaz y profesional, con una reducción de los centros directivos en un 13% que ahorrará 6,5 millones de euros en la legislatura".Asimismo, ha elogiado "recuperar el dinero de la corrupción y acabar con los 'chiringuitos' del PSOE mediante unas auditorías sin coste para las arcas públicas; mejorar la Ley de la Función Pública; dar respuesta a las demandas de los colectivos profesionales, devolviendo la autoridad a los docentes y con un plan de prevención de agresiones a profesionales sanitarios".También, ha defendido "la bajada de impuesto que ha comenzado con sucesiones y donaciones; cumpliendo con el sector agrario priorizando el empleo y la competitividad, con un Plan Estratégico de Competitividad y el Pacto Andaluz del Agua", entre otras medidas.Igualmente, Jurado ha destacado la actividad parlamentaria de los diputados del PP cordobés, con José Antonio Nieto como portavoz del Grupo Parlamentario; Adolfo Molina como presidente de la Comisión de Presidencia y miembro de las comisiones de Economía y Asuntos Europeos, y que ella sea portavoz de Salud y Familias y miembro de las comisiones de Fomento y Empleo.--EUROPA PRESS--