Juan Pablo Bellido, elegido presidente del Colegio de Periodistas de Andalucía en Córdoba

Juan Pablo Bellido, elegido presidente del Colegio de Periodistas de A

El periodista cordobés Juan Pablo Bellido ha sido elegido este martes presidente de la demarcación territorial de Córdoba del Colegio de Periodistas de Andalucía (CPPA), tras las votaciones celebradas en la sede colegial y a las que ha concurrido únicamente la candidatura encabezada por Bellido e integrada por Ana María Osuna, como vicepresidenta; Rafael Aranda, como secretario general; Estrella Serna, como tesorera; y Francisco Gaitán, como vocal.A este respecto, y un comunicado, Bellido ha señalado que esta junta directiva constituye "un equipo de personas que desea seguir desarrollando" en la provincia "ese proyecto que terminó de cristalizar en el año 2012, a instancias de los propios periodistas y profesionales de la comunicación que, durante décadas, habían expresado la necesidad de contar con un órgano fuerte, que les permitiera presentarse ante la sociedad civil y ante las instituciones públicas para defender el derecho a la información y la libertad de expresión, en igualdad de condiciones con respecto a otros sectores profesionales".Bellido, quien ha agradecido el respaldo de los colegiados a su candidatura, ha recordado que se presentaron a esta convocatoria "con el firme propósito de hacer de nuestro Colegio una entidad verdaderamente representativa de la profesión periodística en Córdoba, que permita hacer valer nuestros derechos, nuestros principios y la función social tan importante que desempeñamos".El nuevo presidente del CPPA en Córdoba se ha comprometido a "hacerllegar la voz del Colegio, no solo a los agentes sociales, a las instituciones públicas o a las entidades privadas de la provincia, sino,fundamentalmente, a los propios profesionales de la información o de lacomunicación que, hasta este momento, sea por la razón que fuere, no se han sentido atraídos por nuestra organización o no han visto la necesidad de formar parte de ella".--EUROPA PRESS--