El consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha dicho este lunes esperar que "la mayor parte" de los presupuestos de la Administración autonómica para este año, cuyo borrador quiere llevar el Gobierno de PP y Cs al Parlamento andaluz el próximo 1 de junio, "vayan provincializados".En este sentido y en rueda de prensa poco antes de presidir en Córdoba una reunión del Consejo de Dirección de su Consejería, Bravo ha recordado que, tal y como se había comprometido el PP, desde el Ejecutivo andaluz se va a "intentar que la parte mayor que se pueda de los presupuestos vayan provincializados", si bien ha señalado que "es difícil, por no decir imposible, hacerlo en su totalidad", pues "hay partidas" que no se pueden distribuir provincialmente.En cuanto a la fecha en la que estará listo el borrador presupuestario, Bravo ha indicado que, "si todo va bien", su objetivo es que esté preparado "para el 1 de junio, para que entre en la Cámara (autonómica), se pueda debatir y que, a lo largo del mes de junio y lo que haga falta del mes de julio, según el Parlamento lo necesite, pues pueda ser aprobado", aunque "solo tenga una vigencia de seis meses".A este respecto, el consejero de Hacienda, que ha estado acompañado por el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Repullo, ha argumentado que las nuevas cuentas de la Junta de Andalucía "deben ser presupuestos del año 2019 y de 2020", porque en 2019 "van tener seis meses de ejecución", lo cual supone "un plazo relativamente corto, incluso para sacar un concurso o un contrato", pues se precisan "unos plazos mínimos que prácticamente se van a llevar" a cabo durante lo que reste de 2019.En consecuencia, según ha explicado Bravo, para "aquellos proyectos que sean realmente de calado" y con "ejecución plurianual", habrá que "ver lo que se proyecta en 2019, pero, sobre todo, lo que buscamos ejecutar en el año 2020", es decir, el "objetivo" es "intentar acometer lo máximo en 2019, pero siendo conscientes de que hay seis meses" y que el anterior Ejecutivo socialista no les ha dejado "presupuesto" y ha "obligado" al nuevo Gobierno andaluz a "empezar de cero".En este contexto y al haberse iniciado este mismo mes de marzo el proceso de elaboración de prespuestos, Bravo ha aclarado que se va a "analizar cada partida, una a una, para intentar hacer un presupuesto lo más eficiente posible", y para "que le guste a quién le tiene que gustar, que es a los ciudadanos", que son "el jefe de todo el sistema de la Junta Andalucía", pues en el Ejecutivo autonómico trabajan "por y para los andaluces" y deben "hacer aquello que los andaluces quieran".La consecuencia de ello, según ha dicho el consejero de Hacienda, es que les "obliga" a replantearse "en el presupuesto cada una de las partidas, para ver si ese jefe realmente considera que ese euro que estamos invirtiendo en un proyecto concreto es de su voluntad", o si quiere que "sus impuestos sean destinados otras partidas" como "sanidad, educación y empleo".También trabajan en el Gobierno andaluz para que, "si es posible", se proceda a "la rebaja de impuestos", de forma que, "cada vez" que el Gobierno andaluz pueda hacerlo, rebajará "los impuestos, para que los andaluces estén en la media del resto de España y no tengan que soportar una presión fiscal superior" a la del resto de territorios.CONSEJO DE DIRECCIÓNEn cuanto a la reunión ordinaria del Consejo de Dirección de su Consejería celebrada este lunes en Córdoba y que por primera vez no ha tenido lugar en Sevilla, Bravo ha dicho que se ha hecho así porque "es importante conocer en cada provincia los servicios que tenemos y, sobre todo, a las personas" que están al frente de los mismos, para que transmitan al Gobierno andaluz "todas aquellas cuestiones" que les permitirán "ser más eficaces y eficientes en la gestión pública".En cuanto a los temas a tratar en la reunión, Bravo a explicado que una parte se va a dedicar a Cetursa, cuyo nuevo consejero delegado les va a "contar" lo que se han "encontrado en la estación y cuáles son las cuestiones" a "analizar en el corto plazo, en el medio y en el largo", además de "empezar a hablar de la acometida que tenemos que hacer en la estación de esquí, porque creemos que es un referente", ya que, "por lo menos durante tres o cuatro meses al año, Sierra Nevada se convierte en el escaparate nacional e incluso internacional de Andalucía, con lo cual es algo que tenemos que cuidar mucho".--EUROPA PRESS--