Jesús Aguirre apuesta por mejorar Atención Primaria fidelizando a los médicos de Familia con mejores contratos

Jesús Aguirre (centro) en la visita al Hospital de Cabra

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha subrayado este viernes su apuesta por mejorar la Atención Primaria mediante la "fidelización" de los médicos de Familia, mejorando sus contratos laborales, para evitar que se vayan a otras comunidades autónomas, como Murcia, u otros países, como Portugal.En este sentido y en declaraciones a los periodistas durante una visita al Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba), Aguirre ha señalado que la sanidad pública andaluza "es magnífica", pero también es "un gigante con los pies de barro", pues, si la Atención Primaria "no funciona bien", es decir, "si no hace de filtro, colapsamos la (Atención) Hospitalaria", de modo que se precisa "una Primaria potente".Por este motivo, según ha avanzado, "gran parte de los recursos" de la Consejería de Salud se van a "focalizar en la Atención Primaria, para que sirva de filtro" y "asuma mayor competencia", pues, según ha recordado, en el nuevo Gobierno andaluz se ha creado una "Dirección General Sociosanitaria, para que todo lo que son largas estancias intentar llevarlas a sitios que son menos gravosos, desde el punto de vista económico, y que tienen mayor calidad hacia el paciente", a través de la Atención Primaria, y no solo en los hospitales.Así, según ha explicado, "estamos hablando de pacientes pluripatológicos y plurimedicados", además de "paliativos", respecto a los que "la calidad" al atenderlos "muchas veces no se consigue en un hospital, sino llevando el servicio al propio paciente", y por eso la Atención Primaria se va "a reforzar".El "problema" para ello, según ha señalado Aguirre, es "cómo fidelizamos a los profesionales" sanitarios, especialmente a los facultativos en la Atención Primaria, y la respuesta es que sus "condiciones sociolaborales tienen que ser iguales a las de otras comunidades autónomas", pues, de lo contrario, "cualquier profesional sanitario se va donde mejor le pagan", pues "estamos en un mercado de libre competencia".En consecuencia, según ha subrayado Aguirre, hay que "fidelizar" a estos profesionales mediante "contratos de más larga duración", de forma que, "en vez de contratos de un mes sí, un mes no", hay que ofrecer "contratos" de "larga duración" a los "médicos de Familia", sin olvidar el "problema retributivo", que hace que, por ejemplo, los "médicos" y enfermeros de la "zona de Granada se están yendo a Murcia", porque les pagan mejor.Por todo ello, según ha resaltado Aguirre, su Consejería va a "preparar una estrategia específica de fidelización de los profesionales" sanitarios "a Andalucía", para intentar "que no se nos vayan a Portugal", y para ello habrá que "mejorar las condiciones" sociolaborales de estos profesionales "y darle muchos cariñitos para que se nos queden aquí".--EUROPA PRESS--