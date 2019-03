Córdoba.- La alcaldesa dice que contactó con Amazon hace más de dos añ

La alcaldesa de Córdoba y candidata a la reelección por el PSOE no está de acuerdo "con el orden" de la lista para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo en la capital cordobesa que ha aprobado la ejecutiva provincial de su partido, considerando que hay margen para "mejorar" la candidatura antes de que, finalmente, la apruebe el PSOE a nivel federal.En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Ambrosio ha dicho que seguirá "trabajando", al entender que "hay cosas que mejorar en la lista" acordada por la ejecutiva provincial del PSOE cordobés y, para ello, seguirá "defendiendo un orden de la lista" distinto, aunque "con una composición muy parecida", pues "todos los hombres y mujeres que componen la lista vienen respaldados mayoritariamente por la militancia".La excepción, como ha reconocido la propia Ambrosio, es el "independiente" José Rojas, expresidente de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, al que la ejecutiva provincial del PSOE coloca en el número cuatro, es decir, con posibilidades de ser edil si, como poco, el PSOE repite los resultados de 2015, cuando logró siete ediles.En cualquier caso, la cabeza de lista ha dicho no entender que, por la ejecutiva provincial del PSOE, "se haya hecho la valoración de si unos (candidatos) tienen el apoyo de la militancia y otros tienen el apoyo" de la propia Ambrosio, "pues todos y cada uno, a excepción de José Rojas", son "compañeros" de su partido y "vienen con un apoyo mayoritario, y en la manera de ordenar" la lista es donde, a juicio de Ambrosio, "está la clave para hacer mucho más atractiva una lista que tiene que tener el refrendo mayoritario de la ciudad de Córdoba" el 26M.En opinión de Ambrosio, el proceso de elaboración de la candidatura "todavía está abierto, no ha concluido" y ella seguirá, según ha insistido, "trabajando" en aquello en lo que cree, para "mejorar" la candidatura y que ésta sea "lo más atractiva posible para los vecinos de Córdoba, que son los que tienen que terminar votando esta lista".Por eso, la candidata socialista considera que, "hasta que se reúna la Comisión Federal de Listas" del PSOE y refrende o modifique la lista que ha aprobado la ejecutiva del partido en la provincia de Córdoba, aún "queda plazo para intentar lograr llevar una lista que cuente con los criterios" que quiere Ambrosio, para que sea "mucho más competitiva y que esté mejor ordenada", y "respetar los procedimientos que establece el reglamento".--EUROPA PRESS--