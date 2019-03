Iprodeco participará en la octava edición de la 'World Olive Oil Exhibition' en Ifema

CórdobaÚnica.- Iprodeco participará en la octava edición de la 'World

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), participará en la octava edición de la mayor feria internacional dedicada en exclusiva al sector del aceite de oliva la 'World Olive Oil Exhibition' que se celebrará en el Ifema de Madrid, el 27 y 28 de marzo, bajo el amparo de la marca 'Córdoba, Patrimonio de la Calidad'.En rueda de prensa, la presidenta de Iprodeco y delegada de Desarrollo Económico de la institución provincial, Ana María Carrillo, acompañada por el gerente de la Denominación de Origen (DO) de Baena, José Manuel Bajo, ha explicado que dicha marca que acoge a tres de las cuatro Denominaciones de Origen Protegidas de AOVE de la provincia como son Baena, Lucena y Priego de Córdoba. Además como invitado especial por parte de la organización tendrá un espacio propio la DO Vinagre de Montilla-Moriles.En concreto se trata de un encuentro que ofrecerá la oportunidad de conocer, en tan solo dos días y un único espacio, la mayor variedad de aceites de oliva de las principales regiones productoras del mundo: Túnez, Turquía, Uruguay, Italia, Sudáfrica, Grecia y, principalmente, España.Igualmente, la también vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba ha puesto de manifiesto que "debido a esta amplia representación mundial es una ocasión inmejorable para importadores y empresas de ampliar sus contactos comerciales de manera internacional".Carrillo --que ha hecho alusión nuevamente al compromiso de la Diputación con la Agenda 2030, en concreto con los ODS número 8, 12 y 2-- ha insistido en que a principio de año, tras la firma del protocolo general de actuación entre la Diputación de Córdoba, Iprodeco y los consejos reguladores de las DOP, "nos marcamos como objetivo establecer las bases de colaboración entre las partes para la mejora de la competitividad, internacionalización e innovación del sector agroalimentario de la provincia de Córdoba, mediante la participación en ferias, encuentros internacionales o misiones, entre otros".Así, Córdoba va a contar con un espacio de 54 metros cuadrados dividido en cuatro estands, uno para cada denominación de origen, así como un espacio común central, donde Iprodeco y la Diputación darán una visión general del olivar cordobés.Además de contar con un estand propio, Iprodeco participará el jueves 28, a las 12,00 horas, con una cata degustación de los aceites cordobeses allí presentes comentados por representantes de las Denominaciones de Origen de Baena, José Manuel Bajo; de la DO Priego de Córdoba, Rafael Rodríguez, especialista técnico en el Consejo Regulador; y de la DO Aceite de Lucena, que participará Juan Rafael Portero, vicepresidente de la DO."MODELO DE CALIDAD"Por su parte, el gerente de la DO de Baena, José Manuel Bajo, ha agradecido la apuesta de Iprodeco por el sector oleícola y por el desarrollo económico de la provincia y ha añadido que "se ha firmado hace poco un compromiso de la Diputación con la calidad agroalimentaria, con las DO, que somos el modelo de calidad más reconocido, por lo que debemos competir en España con calidad, diferenciación y con una oferta adaptada a los tiempos de corren de sostenibilidad, compromiso con el medio ambiente y con seguridad alimentaria".En la cita se darán cita más de 700 empresas representadas, más de 1.000 marcas comerciales y profesionales del sector del aceite de oliva de más 30 países diferentes, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Dubai, India, Oman, Líbano, Irán, Reino Unido, Japón, Italia, Grecia o China, entre otros; además de envasadoras, comercializadoras, almazaras orientadas al mercado premium y gourmet y un creciente número de aceites de oliva ecológicos.La 'World Olive Oil Exhibition' es un encuentro orientado a conectar productores y empresarios del sector del aceite de oliva con el objetivo hacer negocio. Por ello, cobran gran protagonismo los espacios paralelos de la feria como el 'Delicatessen With Olive Oil Rincón' en el que los compradores multiproductos pueden ver cómo se trabaja con los aceites de oliva en la elaboración de productos delicatesen, desde conservas o chocolates a cosméticos; o la 'Gourmet Área', un espacio donde los asistentes pueden degustar la infinidad de aplicaciones que tiene el aceite de olivaZONA DE CATA LIBREOtro de los espacios será el 'Olive Oil Bar', una zona de cata libre donde los compradores pueden degustar los aceites vírgenes y vírgenes extra de cada uno de los productores. En este espacio la participación cordobesa será de once aceites de las DOP asistentes de Priego de Córdoba, con el genérico de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba, Rincón de la Subbética, Parqueoliva Serie Oro y XY.Por parte de Lucena, el genérico de la Denominación de Origen Protegida Aceite de Lucena, Eliossana y Bona Dea. Baena presentará Morellana de Sucesores Hermanos López, Cortijo Suerte Alta coupage de Cortijo Suerte Alta, Germán Baena de SCAO y Germán Baena.Además, esta muestra contará con un espacio de conferencias en el que se desarrollará un programa excepcional de conferencias y clases magistrales protagonizado por los más prestigiosos profesionales del aceite de oliva.--EUROPA PRESS--