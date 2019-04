Investigadores de universidades europeas del proyecto 'Divergarming' siembran landanvín entre olivos andaluces

Investigadores de universidades europeas del proyecto 'Divergarming' s

La estrategia de diversificación de cultivos y reducción de insumos que propone 'Diverfarming', proyecto europeo financiado por el programa H2020 de la Comisión Europea, se traduce en el caso del olivar andaluz en la introducción de determinados cultivos entre las calles que separan las hileras de árboles, como la siembra de lavandín en un olivar jiennense controlada por investigadores de la Universidad de Córdoba (UCO).Así, según ha informado la UCO, tras haber realizado una primera diversificación en la que se plantó azafrán en las calles de una de las parcelas de investigación, ahora se ha llevado a cabo la siembra de dos hileras de lavandín de la variedad 'grosso', que es un híbrido entre lavanda y espliego con un olor más intenso que la lavanda.Su compatibilidad con las tierras que alojan el olivar fue comprobada mediante un análisis de las características y necesidades de ambos cultivos y una serie de reuniones entre el grupo de investigación del proyecto y las empresas del sector llevadas a cabo en Brihuega (Guadalajara), considerada la cuna nacional de la lavanda.La presencia del lavandín intercalado incidirá en la disminución de la erosión que conlleva la pérdida de suelo debido a la escorrentía, que se da sobre un terreno desnudo en el que se ha llevado a cabo un laboreo tradicional. De esta manera, se incide en uno de los principales problemas que enfrenta el olivar actualmente. Además, estas plantas aromáticas atraen fauna auxiliar, un factor importante en una época en la que la biodiversidad está en peligro.La resistencia a ambientes secos y falta de agua de estas especies xerófilas, que son naturales en terrenos pedregosos y con poca materia orgánica ,la harán resistir bien el terreno del olivar. Los beneficios sobre el terreno se pretenden traducir, además, en beneficios económicos para los olivareros y en un horizonte de sostenibilidad más certero.En esta línea, profesores de la Universidad de Jaén (UJA) integrados en el equipo de la UCO, compuesto por Manuel Parras, Francisco José Torres y Manuela Vega, se reunieron con técnicos de UPA, Asaja, Cooperativas Agroalimentarias, Ifapa y la Cooperativa San Roque de Arjonilla, con la finalidad de analizar y debatir sobre el tipo de olivar donde es más proclive llevar a cabo una diversificación con lavandín.Estos expertos concluyeron que, de manera exploratoria, el olivar indicado sería el tradicional mecanizable o no mecanizable, como es el caso del olivar demostrativo que sirve de caso de estudio en el proyecto, ubicado en la localidad jiennense de Torredelcampo.En este caso de estudio, además de la UCO, participan Asaja Región de Murcia y Disfrimur Logística. El grupo de investigación de la UCO, encabezado por los profesores Luis Parras y Beatriz Lozano, lidera el caso de estudio, mide los efectos de la diversificación en cuestiones de erosión y productividad, junto con el impacto medioambiental y la emisión de gases invernadero, y colabora con los investigadores jiennenses para estudiar la cadena de valor de los cultivos intercalados, para conocer su rentabilidad en el mercado.'Diverfarming' es un proyecto financiado por el Programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea, dentro del reto de 'Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía'.En el mismo participan las universidades Politécnica de Cartagena y Córdoba (España), Tuscia (Italia), Exeter y Portsmouth (Reino Unido), Wageningen (Países Bajos), Trier (Alemania), Pècs (Hungría) y ETH Zúrich (Suiza), además de los centros de investigación Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Italia), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España) y el Instituto de Recursos Naturales LUKE (Finlandia).Igualmente toman parte en el mismo la organización agraria Asaja y las empresas Casalasco y Barilla (Italia), Arento, Disfrimur Logística e Industrias David (España), Nieuw Bromo Van Tilburg y Ekoboerdeij de Lingehof (Países Bajos), Weingut Dr. Frey (Alemania), Nedel-Market KFT y Gere (Hungría) y Paavolan Kotijuustola y Polven Juustola (Finlandia).--EUROPA PRESS--