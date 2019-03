Hospital Reina Sofía participa en el Máster Internacional Alianza, un programa sobre donación y trasplante

Córdoba.- Hospital Reina Sofía participa en el Máster Internacional Al

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba participa nuevamente en el Máster Alianza, un programa formativo sobre donación y trasplante a profesionales latinoamericanos.El especialista en Medicina Interna e Intensiva Pablo Yunes, que trabaja en el Hospital General Doctor Vinicio Calventi de Santo Domingo y forma parte del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (Incort) de República Dominicana, llegó hace un par de meses para formarse en materia de donación y trasplante en el marco del Máster Internacional Alianza.Este programa formativo está coordinado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y permite que profesionales iberoamericanos reciban un intenso entrenamiento en los aspectos relativos a la donación y al trasplante de órganos y tejidos, ha explicado en un comunicado la Junta.Durante los dos meses de formación del programa, el especialista ha podido conocer más en profundidad el funcionamiento del proceso de la donación español. Especialmente, Pablo Yunes ha destacado que "es una experiencia que me va a permitir aplicar la metodología aprendida aquí, porque el modelo que existe en mi país es bastante similar".Del Hospital Reina Sofía, el especialista ha destacado "la completa cartera de servicios que ofrece en todo el proceso de la donación y el trasplante: detección, mantenimiento, tipos de trasplantes que se realizan es uno de los hospitales pioneros en España en este proceso". "Pero además, mi experiencia ha sido muy buena porque me he sentido parte del equipo desde el principio, muy acogido e integrado", ha valorado.Al igual que ocurre en cada edición, el profesional se integra en la Coordinación de Trasplantes del hospital para conocer de cerca el proceso de donación y trasplante de órganos y participar de forma activa en el día a día de los equipos del trasplantes del centro (entrada del paciente en lista de espera, comunicación del fallecimiento a los familiares y la solicitud de sus órganos, extracción e implante, postoperatorio, seguimiento y también actividades para la promoción de la donación).El Máster Internacional Alianza permite que profesionales iberoamericanos reciban "un intenso entrenamiento en los aspectos relativos a la donación y al trasplante de órganos y tejidos". Este programa permite seleccionar a los profesionales de entre los mejores de sus respectivos países para que puedan completar su formación en hospitales españoles.--EUROPA PRESS--