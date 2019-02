Ganemos Córdoba presenta el programa 'Soledad Zero', para acabar con el aislamiento de 13.000 mayores

Vicky López y Rafael Blázquez en la presentación de 'Soledad Zero'

Combatir la soledad no deseada en la tercera edad, que en la ciudad de Córdoba "afecta a 13.000 personas", es el objetivo de "un proyecto pionero en España", 'Soledad Zero', presentado este viernes por Ganemos Córdoba y en el que la formación lleva tiempo trabajando conjuntamente con entidades sociales.Así lo han señalado el portavoz de Ganemos en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Blázquez, y la edil de Ganemos Vicky López, explicando que la soledad no deseada "no es solo u problema social, sino que es también un problema de salud, que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, deterioro físico y cognitivo, así como la ansiedad y estados depresivos".La consecuencia es que, según ha explicado Blázquez, "seremos una sociedad fracasada si permitimos que nuestras personas mayores envejezcan solas y abandonadas por los poderes públicos", y por eso, "tenemos la obligación de ser responsables con las generaciones futuras y cuidadores y solidarios con las generaciones que nos han cuidado a nosotros".Por su parte, la edil Vicky López, responsable de este proyecto, ha indicado que el objetivo del mismo es "situar a Córdoba, por ser la provincia andaluza más envejecida, a la cabeza en la lucha contra la soledad no deseada de la tercera edad".Para ello, 'Soledad Zero' implicará a las delegaciones municipales de Servicios Sociales, Igualdad y Participación, así como a las farmacias, comercios, centros de salud y vecinos de los diferentes barrios de la ciudad, para que actúen como "observadores de la soledad no deseada" y puedan detectar a personas mayores en esta situación.El proyecto comenzará con un censo que establezca por barrios cuántas personas mayores existen en soledad no deseada y cuál es su situación social y sanitaria. Una vez elaborado este censo, se tejerá un plan comunitario de actuación para derribar barreras arquitectónicas, físicas y materiales que fomentan el aislamiento de la tercera edad.Otra de las medidas es el refuerzo de la oferta cultural y de ocio, así como una red de voluntarios que puedan acompañar a las personas mayores para poder disfrutar de estos eventos.--EUROPA PRESS--