Fundación Orange y Secretariado Gitano inauguran en Córdoba la segunda edición del curso Edyta para mujeres

Córdoba.- Fundación Orange y Secretariado Gitano inauguran en Córdoba

La Fundación Orange y la Fundación Secretariado Gitano (FSG) han inaugurado este miércoles en Córdoba la segunda edición de Edyta, el curso de educación digital para mujeres en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, que impulsan conjuntamente como parte del programa de formación sociolaboral que ofrece la FSG en esta ciudad andaluza.Según ha informado la Fundación Orange, el aula digital en la que se desarrolla esta formación está dotada por la Fundación Orange, desde su primera edición, con herramientas y dispositivos digitales que facilitan el desarrollo del curso y la práctica en competencias tecnológicas por parte de su participantes.La inauguración del curso ha contado con la presencia del delegado del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Juan Hidalgo; de la responsable de proyectos sociales de la Fundación Orange, Teresa Serrano, y del coordinador provincial de Fundación Secretariado Gitano en Córdoba, Francisco Javier Jiménez.El programa Edyta de la Fundación Orange es un proyecto de ámbito nacional en torno a la educación y transformación digital, destinado, tanto a mujeres, como a asociaciones del tercer sector, que trabajan con colectivos femeninos en situación de vulnerabilidad, riesgo de exclusión y baja empleabilidad.La iniciativa pretende ser una herramienta para empoderar a estas mujeres, aumentar la repercusión social de sus acciones y favorecer su inclusión social y en el mundo laboral a través del desarrollo de competencias digitales.Además de las mujeres a las que se dirige, el otro polo fundamental de Edyta son las entidades participantes, cuya implicación es fundamental para impulsar y apoyar la transformación digital de las beneficiarias del programa.El proyecto Edyta consiste, no solo en equipar el Aula Digital con diferentes dispositivos tecnológicos, como ordenadores y tabletas, sino que se acompaña también de un programa pedagógico adaptado a la situación y formación de las mujeres participantes.Así, en el Aula Digital se imparten diferentes habilidades digitales, desde aprender a navegar y a buscar información 'on line' hasta elaborar un currículo o buscar empleo 'on line'. Esta formación se ofrece con la colaboración de Womenteck-Asociación Mujeres y Tecnología.La de Córdoba es la cuarta formación que Fundación Orange y Fundación Secretariado Gitano ponen en marcha. La primera tuvo lugar en Madrid en 2017 y posteriormente en 2018 en Córdoba y León. En este mes de marzo, además de la segunda edición en Córdoba, están previstas las inauguraciones de dos aulas digitales más y su correspondiente curso en Málaga y Valencia.A nivel internacional, a través de la iniciativa 'Maisons Digitales' (Casas o Aulas Digitales), la Fundación Orange ha impactado ya a 11.000 mujeres a través de 200 aulas en 18 países, partiendo de la base de que la Fundación Orange cree en la tecnología como herramienta y como oportunidad para mejorar la vida de las personas.Por ello, realiza proyectos enmarcados en el ámbito de la educación digital, haciendo especial hincapié en colectivos en riesgo de exclusión. Además, apuesta decididamente por el uso de soluciones digitales en favor de la calidad de vida de las personas con autismo.Por su parte, la Fundación Secretariado Gitano es una entidad social intercultural que trabaja desde hace más de 35 años por la promoción y la igualdad de oportunidades de la población gitana en España y en el contexto europeo.Desarrolla programas y servicios para garantizar los derechos de las personas gitanas, principalmente en los ámbitos del empleo, la educación, la salud o la vivienda, y su trabajo se dirige también, a promover políticas más activas para la inclusión social de la población gitana, luchar contra la discriminación y garantizar la igualdad para todas las personas.--EUROPA PRESS--