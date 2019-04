Fuente Palmera da a conocer las novedades de la agricultura del regadío con la tercera edición de Expofare

Córdoba.- Fuente Palmera da a conocer las novedades de la agricultura

La localidad cordobesa de Fuente Palmera ha dado el pistoletazo de salida este jueves a la tercera edición de Expofare, feria de la agricultura de regadío, que se instala en el Bulevar de la Constitución de localidad para dar a conocer las novedades del sector de la agricultura del regadío.Según ha indicado Expofare en una nota, los encargados de cortar la cinta inaugural han sido el alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz; la vicepresidenta segunda y presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y el delegado de Agricultura y Caminos Rurales de la Diputación, Ana Carrillo y Francisco Ángel Sánchez, respectivamente; la delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, Araceli Cabello; y el presidente de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez.Junto a ellos se han situado el resto de autoridades presentes en el evento, concejales de la Corporación, diputados provinciales, alcaldes de la provincia y del Valle del Guadalquivir, representantes de las comunidades de regantes locales, el Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir y asociación de empresarios local.Una vez cortada la cinta, las autoridades han realizado un paseo por los 36 expositores que participan en el evento, antes de dar paso a los discursos protocolarios.El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, ha felicitado a la organización "por los conceptos en los que se enmarca la feria: especialización y profesionalidad". A su vez, ha destacado que no solo se cuenta con el sector sino que se involucra "a la tecnología y la innovación de la universidad y a los jóvenes, por los que necesariamente pasa el futuro del regadío andaluz".Por su parte, la vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba, Ana Carrillo, que ha resaltado la "clara apuesta" de la institución provincial por estar con el tejido empresarial de Fuente Palmera y ha definido Expofare como una feria "consolidada en la provincia y que se ha convertido en un referente".Entretanto, la delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Córdoba, Araceli Cabello, ha puesto en valor la apuesta del Gobierno andaluz "por este sector" y ha felicitado a la organización por "el refuerzo de la especialización, y destacó la difícil tarea de continuar en el tiempo, algo que hace un evento mucho más completo".Igualmente, Cabello ha detallado que en Fuente Palmera tres de cada cuatro hectáreas del municipio están regadas, siendo uno de los porcentajes más altos de la provincia y "una concentración de valor añadido, de innovación y de uso de mano de obra intensivo"."MOTOR DE DESARROLLO"En este sentido, la delegada ha puesto de relieve la importancia del regadío para la agricultura cordobesa y ha señalado que "según los últimos datos del Sigpac, alrededor de 120.000 hectáreas de la provincia se registran como de regadío", aunque "no renunciamos a consolidar y aumentar nuestra superficie, que puede y debe convertirse en un motor de desarrollo para la economía rural de Córdoba"."El futuro de la agricultura cordobesa pasa por el regadío, por más y mejor empleo del agua en nuestros cultivos, un medio de creación de empleo y riqueza en el medio rural del que no podemos prescindir", ha dicho Cabello, quien ha apostillado que es "un riego que es muy distinto al de hace 50 años, y que en 20 años será mejor que en la actualidad, más adecuado a las demandas de la sociedad".Por último, el alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, ha explicado que Expofare "surge con la premisa de ser un acontecimiento profesional" y cuyo objetivo es "crear sinergias entre expositores y agricultores". Además, ha puesto en valor la apuesta de la Corporación municipal por el evento que "hoy se extiende por todo el territorio, teniendo con nosotros a empresas de nivel local, provincial, autonómico y, por supuesto, nacional".ENTREGA DE PREMIOSTras las intervenciones ha tenido lugar la entrega de Premios Expofare, que este año han recaído sobre la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam) de la Universidad de Córdoba (UCO), por su 50 aniversario recientemente cumplido, y en la empresa Oro del Desierto, empresa almeriense destacada por su producción de aceite en pleno desierto de Tabernas.Los expositores de esta edición giran en torno a la agricultura de regadío: maquinaria agrícola, instaladores de riego, aplicaciones de riego, gasóleos, energías renovables, software agrícola, optimización del riego e innovaciones, entre otras. Hasta Fuente Palmera, se han trasladado empresas de procedencia local, regional y de otros puntos de España como Madrid, Barcelona, Cáceres o León. Completando hasta un total de 36 empresas expositoras.Por delante quedan tres días cargados de jornadas técnicas y una gran variedad de empresas expositoras que permitirán a los visitantes conocer las novedades del sector de la agricultura del regadío.--EUROPA PRESS--