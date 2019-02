Fomento anuncia la licitación en marzo de la nueva estación para el Media Distancia en Igualdad-Fátima

Isabel Ambrosio con José Luis Ábalos, Isabel Pardo y Rafaela Valenzuel

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado este miércoles que el Gobierno sacará a licitación en el próximo mes de marzo el pliego de condiciones para el proyecto de construcción de la estación que se convertirá en una parada del servicio de Media Distancia de Renfe, que une la ciudad de este a oeste, en la zona de la avenida de la Igualdad-Fátima, con fondos íntegros de Fomento.En declaraciones a los periodistas en Córdoba, junto a la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio; la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, Ábalos ha destacado que ante la acogida del servicio se va a realizar la nueva estación, como se planteó en su momento en una reunión con la alcaldesa.Al respecto, ha valorado que el servicio está puesto en marcha desde el día 29 de octubre y suponen 3,5 millones de euros anuales al Ministerio de Fomento, al tiempo que ha resaltado que "el hecho de aumentar las frecuencias y las paradas que se incorporaron, en Villarrubia, El Higuerón y Alcolea de Córdoba, ha supuesto un incremento de los viajes".Como cifras, ha detallado que el servicio ha facilitado el desplazamiento de 221.000 viajeros, con un incremento de 10.000 personas, frente a los datos de cuando no estaba en marcha, por lo que ha asegurado que "el servicio va bien".En relación a la estación para el Parque Joyero, Ábalos ha indicado que "se va a hacer un estudio de demanda para ver su viabilidad", de manera que ha elogiado que "se mejora y desarrolla el Cercanías de Córdoba".Al hilo, el ministro de Fomento ha recordado que en su día se dijo que está "dispuesto a que se constituya una mesa de trabajo, junto con la comunidad autónoma, la Delegación del Gobierno, la Subdelegación, la Diputación y los ayuntamientos" para abordar el proyecto que una de Villa del Río a Palma del Río."MEJORES CONDICIONES"Por su parte, la alcaldesa ha subrayado que el anuncio de la licitación es "un paso más al que el Ministerio se comprometió y que de alguna manera permite volver a plantear un dibujo y un escenario con mejores condiciones para que sea más rentable el Cercanías", porque "al final la responsabilidad es rentabilizar al máximo cualquier inversión pública".Ante ello, ha manifestado su "satisfacción", porque "desde el 29 de octubre la ciudad cuenta con un nuevo medio de transporte público que mejora y solventa aún más la apuesta por el transporte sostenible, que contamine menos y que haga mejorar la calidad del aire".Así, ha señalado que a pesar de que el día 29 de octubre "la puesta en marcha del Cercanías no estaba en las condiciones en las que hubiera gustado, porque ha habido mucho retraso a lo largo de los últimos años, no solo para la puesta en funcionamiento, sino para la redacción de los proyectos de construcción de las estaciones y para la condición de Cercanías que debe tener este medio de transporte y poder bonificar, se van dando pasos".En este punto, Ambrosio ha agradecido al Gobierno de España "su sensibilidad, porque desde el 29 de octubre el escenario no solo mejora el número de viajeros que hacen uso de este medio de transporte, sino que también se cohesiona mucho más la ciudad en torno al Cercanías".Y es que, la regidora ha agregado que "cuanto más se mejore la prestación del servicio, mejor será para los cordobeses y mucho más rentable será la inversión".JUSTO AL ACABAR LA PARTE SOTERRADAEn concreto, la presidenta de ADIF ha precisado que en la reunión se ha expuesto la documentación sobre el pliego de condiciones, que recoge la ubicación, en este caso "justo cuando acaba la parte soterrada de las vías" en la citada zona de la ciudad, donde "la movilidad es la adecuada para generar la estación y se puede insertar en la trama con mayor facilidad", ha apuntado, para apostillar que "hay consenso técnico para ubicarla".En otro orden de cosas, el ministro ha informado de que se va a tramitar el cambio de nombre de la estación del ferrocarril de Córdoba Central por el de Córdoba Luis de Góngora, tras la petición del Pleno del Ayuntamiento por unanimidad.--EUROPA PRESS--