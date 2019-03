Córdoba.- Empleo apostará por el colectivo femenino como grupo prefere

El delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta en Córdoba, Ángel Herrador, ha participado este viernes en la IV edición del Foro de Mujeres Emprendimiento e Igualdad organizado por la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Lucena y las asociaciones de mujeres de esta localidad, con motivo del Día Internacional de la Mujer, donde ha señalado que Empleo apostará por el colectivo femenino como grupo preferente en todas sus líneas de actuación.Así lo ha indicado la Administración autonómica en una nota en la que ha detallado que entre las cuestiones que se han analizado están las principales problemáticas del colectivo femenino en el acceso al mercado laboral y la realidad del mismo con aspectos como la brecha salarial y el techo de cristal.Herrador ha calificado este foro de "necesario" porque "aunque la lucha por la igualdad de la mujer se libra en el día a día, hoy 8 de marzo, sirve para visualizar el esfuerzo de todas las mujeres que han hecho, hacen y harán posible un mundo en igualdad".El responsable territorial ha hecho hincapié en que para la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y para la Junta de Andalucía, el colectivo femenino es grupo preferente en todas sus líneas de ayudas, programas o acciones para el fomento del empleo, "y en este sentido las políticas activas de empleo puestas en marcha por la Junta desarrollarán un papel importante"."Porque la necesidad de seguir trabajando por conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres en el ámbito laboral sigue siendo fundamental porque como sociedad no podemos permitir que el 50 por ciento de nuestros recursos humanos se queden fuera del mercado de trabajo porque supone una importante pérdida de talento que lastra la competitividad empresarial y dificulta el progreso económico", ha matizado el delegado de Empleo.Para concluir, Herrador ha resaltado que "una sociedad no puede ser competitiva y no puede ser productiva si prescinde del talento de sus mujeres".Al respecto y en otra nota, el Ayuntamiento lucentino ha detallado que han sido un centenar de personas las que han acudido al IV Foro de Mujeres. El alcalde, Juan Pérez, ha recordado que los lugares de trabajo "necesitan también de avances importantes en materia de igualdad", pues las estadísticas indican que "la brecha salarial se acerca al 24 por ciento lo que cobra de menos una mujer respeto a sus compañeros en el mismo puesto profesional".Las palabras protocolarias en el inicio del foro las ha completado María Carmen Chicano, en representación de las asociaciones locales implicadas en la programación.Los actos institucionales del 8M en Lucena en el Palacio Erisana con el reconocimiento a ocho mujeres de la ciudad por su trayectoria vital y profesional y con la lectura del manifiesto aprobado por unanimidad en el Pleno municipal.--EUROPA PRESS--