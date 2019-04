El XII Concurso Premio Diputación medirá la calidad de 33 aceites virgen extra

CórdobaÚnica.-

La Delegación de Agricultura y Caminos Rurales de la Diputación de Córdoba vuelve a demostrar su apuesta por la promoción del sector del aceite de oliva con la organización del XII Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) Premio Diputación de Córdoba, en el que se citarán 33 AOVE de a provincia y cuya cata final se celebrará en el Palacio de la Merced el 11 de abril.En rueda de prensa, el delegado de Agricultura y Caminos Rurales en la institución provincial, Francisco Ángel Sánchez, y la presidenta de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), Ana María Romero, ha señalado que en estos galardones se premia el mejor aceite de oliva virgen extra de frutado verde y frutado maduro, otorgándose además accésit en ambas categorías.En este sentido, Sánchez ha destacado que "es uno de los objetivos, y también una obligación de la Administración, la promoción de nuestros productos, entre ellos el aceite de oliva". Por ello, "llevamos doce años trabajando en su difusión a través del concurso, de carácter provincial, pero cuyos aceites participantes están obteniendo premios nacionales e internacionales", ha dicho.En cuanto a la edición de este año, el diputado provincial ha adelantado que "ha aumentado el número de participantes, hasta los 33, procedentes de las denominaciones de origen protegidas (DOP) de la provincia. Destaca el caso de Baena, con 13 muestras inscritas --el 39 por ciento de las muestras--".Además, el 24 por ciento proceden de la DOP Priego de Córdoba, un nueve por ciento de la DOP Lucena y un 27 por ciento de zonas que no cuentan con Denominación de Origen Protegida (Valle del Guadalquivir, Fuente Palmera, Santaella o Bujalance, entre otros).El delegado de Agricultura ha recordado que "de las muestras presentadas se hace una pequeña criba o selección, un control químico por parte de los laboratorios de la Junta de Andalucía, y, una vez que se ve que cumplen con los requisitos de control físico-químico, se hace una primera cata en la que se seleccionan seis aceites en cada categoría. Estos pasan a una segunda cata que es la que tiene lugar el 11 de abril y en la que se deciden los ganadores".Por su parte, la presidenta de Asociación Española de Municipioso del Olivo y alcaldesa de Montoro (Córdoba), Ana Romero, ha valorado la necesidad de este tipo de concursos para "incidir en la imagen y la promoción del aceite".Con relación a la situación actual del sector, Romero ha explicado que "la campaña 2017-2018 no está siendo la mejor en cuanto a la rentabilidad para los propios agricultores, hay más de 1.750.000 toneladas de producción en España, una campaña récord, pero el precio ha caído alrededor de un 25 por ciento respecto al año anterior"."Hemos planteado desde AEMO mantener la calma a la hora de la comercialización y, aunque se están planteando medidas como el almacenamiento privado o la autorregulación, lo que se plantea son medidas estructurales para que el aceite no caiga en precios tan bajos", ha subrayado.Finalmente, Romero ha abundado en la necesidad de "seguir protegiendo los olivares de sierra o tradicionales, seguir haciendo un esfuerzo por la comercialización exterior y reforzar el mercado interior, que valoremos el oro líquido que tenemos como la grasa más rica, más sana y que mejor mantiene el medio ambiente".El concurso está organizado por la Delegación de Agricultura y Caminos Rurales de la Diputación, a través del Centro Agropecuario Provincial, y cuenta con la colaboración de AEMO y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa).--EUROPA PRESS--