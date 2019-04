El TSJA falla a favor del Ayuntamiento de Cabra contra las demandas de seis empleadas de Bienestar Social

Sede del TSJA y Audiencia Provincial de Granada

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado los recursos de suplicación presentados por seis trabajadoras del Patronato Municipal de Bienestar Social de Cabra (Córdoba), dando la razón al Ayuntamiento en las tres sentencias dictadas.Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota, las empleadas del Patronato Municipal, "unidas al Consistorio mediante una relación laboral y no funcionarial", reclamaban ante la justicia el reconocimiento del derecho a la percepción de trienios, así como el abono de las diferencias devengadas.Al respecto, supone "una retribución básica propia de los funcionarios que, como el propio TSJA señala, 'tienen un régimen distinto, dada la distinta naturaleza de la relación, que las retribuciones del personal laboral', las cuales se determinan de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo y el contrato de trabajo".En virtud de ello, el Alto Tribunal indica que "a las demandantes no les corresponde el devengo de trienios", puesto que "es una relación laboral que 'se rige por el contrato de trabajo, en el que no se contempla el derecho a las cantidades reclamadas', añadiendo de este modo la no apreciación de discriminación por parte del Ayuntamiento".En este sentido, mantiene que "la entidad demandada tenía una justificación objetiva para no abonar el complemento de antigüedad al no estar previsto ni legal, ni convencional, ni contractualmente".--EUROPA PRESS--