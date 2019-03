El TSJA da la razón a Urbanismo en la causa para terminar las obras de la Normal en el Sector Sur

Córdoba.- El TSJA da la razón a Urbanismo en la causa para terminar la

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Pedro García (IU), ha informado este jueves de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a dicho ente en el pleito contra la empresa adjudicataria de las obras de adaptación de la antigua escuela de magisterio, conocida como la Normal, en el Sector Sur, pendiente de concluir la actuación.En una rueda de prensa, junto al gerente del organismo autónomo, Emilio García, el también primer teniente de alcalde ha destacado que la sentencia del Alto Tribunal "allana completamente el camino para ver la luz del final de obra, que se complicó", después de que cuando llegaron al gobierno local en 2015 "esta obra tenía solo dos trabajadores, dos guardias jurados".Así, ha destacado que se trabajó desde el Consistorio para que "en la medida de lo posible la obra avanzara", pero "había un modificado de obra del mandato anterior, que es donde ha estado el problema, porque según la empresa superaba el 10 por ciento y según los técnicos municipales no lo superaba", ha detallado, para remarcar que "se ha dialogado con la empresa" y "se ha llegado al 94,8 por ciento de ejecución".En este sentido, ha indicado que se acordó iniciar la rescisión del contrato para contratar a otra empresa para el 6 por ciento restante, "para abrir un nuevo equipamiento en el Sector Sur", de manera que ahora se notifica "una sentencia clave" tras "un buen trabajo de los técnicos municipales y la asesoría jurídica", ha elogiado, entre otros aspectos.Mientras, Emilio García ha asegurado que esta resolución "refuerza el proceso" que se ha realizado por parte de Urbanismo "desde el primer día", de manera que "posibilitará el final", a lo que ha agregado que no se descarta que el contrato no se resuelva, "si la empresa cambia y finaliza lo que está pendiente", porque la intención es "que se acabe", ha subrayado. Calculan que en un mes podría concluir.Por otra parte, el presidente de la Gerencia de Urbanismo ha enfatizado que la concesión de licencias en el organismo autónomo para la instalación de ascensores en bloques de vecinos es "una prioridad", a lo que ha añadido que "la voluntad política es acelerar todos los trámites".--EUROPA PRESS--