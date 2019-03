El Teatro Góngora acoge este viernes 'La Isla', dirigida por el cordobés Juan Carlos Rubio

Córdoba.- El Teatro Góngora acoge este viernes 'La Isla', dirigida por

El Teatro Góngora de la capital cordobesa acoge este viernes 'La Isla' de Histrión Teatro, un espectáculo que hurga en el dolor con la fuerza del teatro en una montaje que, dirigido por el cordobés Juan Carlos Rubio, aborda con gran intensidad el dolor de vivir.Según ha indicado el Instituto Municipal de las Artes Escénicas en una nota, se trata de un texto de su autoría expresamente escrito para Histrión Teatro e interpretado por Gema Matarranz y Marta Megías. Tras la función habrá un coloquio con la participación del autor-director, actrices y el público.Así, las dos actrices, Gema Matarranz y Marta Megías, dan vida a Ada y Laura, una pareja que se enfrenta a la terrible pregunta de si sobrevivirá su hijo de once años al accidente que ha destrozado su cuerpo. 'La isla' explorará "esa fina línea que separa lo que sentimos de lo que podemos reconocer que sentimos frente a los demás y frente a nosotros mismos".La acción de la obra transcurre en una sala de espera donde esta pareja se enfrenta a ese dolor. "Qué pasa con ese dolor que se instala en nuestras vidas, sobre eso he querido reflexionar", ha afirmado Rubio, para quien este montaje en el que de nuevo se adentra en la condición humana es "terapéutico y sanador".El autor aborda un tema del que no se habla, el de "desear la muerte de alguien a quien se quiere", algo que, según ha dicho, "es un tema necesario y tabú, y el teatro es un lugar maravilloso para hacerlo". "No estamos preparados para el dolor, pero el dolor está ahí", narrado en un montaje "tan estremecedor como lleno de poesía y verdad, y no exento de cierta ironía", ha apostillado.--EUROPA PRESS--