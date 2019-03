Córdoba.- Sucesos.- El varón de 86 años atropellado por una furgoneta

El Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, en coordinación con el Distrito Sanitario, va a llevar a cabo una vacunación preventiva "masiva" y "voluntaria" entre alumnos de la Facultad de Medicina de Córdoba, que hacen prácticas en el propio hospital, tras detectar entre ellos siete casos de paperas, del total de "25 ó 26 casos poblacionales" que se han producido en toda la provincia "en lo que va de año".Así lo ha anunciado este jueves, en rueda de prensa y en nombre del Reina Sofía, la facultativa Inmaculada Salcedo, del citado Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del complejo hospitalario cordobés, quien ha explicado que el mencionado número de casos de paperas, del que ha informado este jueves 'El Día de Córdoba', supone "un repunte, dentro de la normalidad" de esta patología, destacando que no ha habido "ningún caso grave".En el caso concreto de la Facultad de Medicina, el "brote comunitario de parotiditis (paperas)" que se ha detectado, "tiene una cierta repercusión hospitalaria, porque ha producido entre alumnos, de la Facultad de Medicina, sobre todo", nacidos entre los años 1992 y 1998 y que "estaban vacunados con una determinada vacuna, que tuvo una menor eficacia vacunal en su momento y que han aparecido ahora los casos".Los casos que se han detectado en la Facultad de Medicina, "a día de hoy, son siete", y lo cierto es que han presentado "un cuadro de parotiditis leve", precisamente "por haber estado vacunados", pues, aunque "la vacuna no tiene una cobertura del 100 por cien", sí que "minimiza muchísimo la patología de la parotiditis".El hecho de que se "aborde conjuntamente desde el Hospital" Reina Sofía este brote, según ha señalado la facultativa, es porque "estos alumnos hacen prácticas" en el complejo hospitalario cordobés y, lógicamente, han tenido "contacto con los pacientes", de ahí que se haya "pensado en una estrategia preventiva poblacional, comunitaria y hospitalaria".Ello se debe, según ha indicado Inmaculada Salcedo, a que quieren asegurarse de que "ningún paciente se va a contagiar de parotiditis mientras los alumnos (de Medicina) estén haciendo prácticas en este hospital".En consecuencia, se procederá a realizar "una vacunación masiva de los alumnos de los cursos en los que se han dado casos, y a todo aquel que quiera, de Medicina y Enfermería, evidentemente", para lo cual se les irá citando, de forma ordenada, en la Unidad de Medicina Preventiva del Reina Sofía, mediante el montaje de "una consulta extra e informando previamente, a través de la Universidad, con un (médico) preventivista" del citado servicio hospitalario "y un epidemiólogo del Distrito de Atención Primaria", calculando que se vacunará a unas 450 personas.Al margen de esta campaña de vacunación para los alumnos de Medicina, Inmaculada Salcedo ha dicho que "no estaría de más" que las personas que hayan nacido entre 1992 y 1998 consultaran "a su médico de Atención Primaria y ver un poco la eficacia de esa vacuna, pero, en principio, el riesgo que tienen es muy bajo y la vacuna tiene una cierta cobertura", pues, "aunque ha habido casos en pacientes vacunados, la gran mayoría" no ha padecido ahora la enfermedad, precisamente porque "están vacunados".--EUROPA PRESS--