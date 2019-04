Córdoba.- 28A.- El PSOE trasladará a los cordobeses todo lo que el Gob

La vicesecretaria general de Política Municipal del PSOE de Córdoba, Dolores Amo, ha anunciado este lunes que "los socialistas cordobeses" van a "trasladar a la ciudadanía todo lo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho en estos diez meses y el proyecto que el PSOE tiene para España, que no es otro que el de la igualdad, la solidaridad, la justicia y el bienestar social".Se trata, según ha resaltado en rueda de prensa la número dos del partido en la provincia cordobesa, de "un proyecto en el que cabemos todos y que hará posible que este país siga la senda del progreso", a partir del "aval" de esa gestión de gobierno, con el que el PSOE se presenta ante la ciudadanía de cara a las elecciones generales del próximo día 28.Se trata, según ha señalado, de "una cita a la que los socialistas cordobeses" concurren con "una candidatura formada por 19 hombres y mujeres que conocen a la perfección todos y cada uno de los rincones de la provincia de Córdoba y que serán, en el Congreso y en el Senado, los mejores defensores de nuestra tierra".Estos candidatos serán los que transmitan las bondades que conlleva "la aprobación, por parte del Gobierno, de un Real Decreto-Ley que permite a los ayuntamientos y comunidades autónomas destinar el superávit de 2018 a inversiones financieramente sostenibles este año", siendo ello "una muestra más de que este Gobierno cumple sus compromisos".En este sentido, Amo ha explicado que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera recoge que el saldo positivo de las administraciones tiene que ser destinado a amortizar deuda, aunque "contempla una excepción, las denominadas Inversiones Financieramente Sostenibles".Se trata, según ha aclarado Amo, de aquellas inversiones con una vida útil igual o superior a cinco años que se financian con el superávit de las entidades locales y comunidades autónomas que permiten, durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, para lo cual el expediente de gasto correspondiente debe incorporar una memoria económica referida al período de su vida útil."Estas Inversiones Financieramente Sostenibles --ha proseguido-- se pueden destinar a la prestación de servicios esenciales, como pueden ser alcantarillado, abastecimiento de agua, recogida de residuos o alumbrado público, mejora de los sistemas productivos y de los diversos sectores, infraestructuras de transporte, centros docentes, asistencia social primaria, recursos hidráulicos o sociedad de la información, entre otros ámbitos".Para la vicesecretaria general de Política Municipal del PSOE de Córdoba, con esta medida "los ayuntamientos podrán prestar más y mejores servicios a los ciudadanos, cada consistorio tomará sus decisiones de inversión, y ello generará nuevos empleos y permitirán que las entidades locales sigan a la cabeza de la recuperación económica"."Los ayuntamientos --ha remarcado-- son la administración más seria, solvente y cumplidora que, con su buen hacer, aportan medio punto del PIB a los resultados económicos que España presenta en Bruselas y, con este acuerdo del pasado viernes, el Gobierno de Pedro Sánchez ha cumplido su compromiso con los alcaldes".Por otra parte, Amo ha puesto en valor otras medidas del Gobierno central que este lunes entran en vigor, como la recuperación del derecho a cotizar a la Seguridad Social de las personas que, de manera no profesional, se dedican a cuidar a dependientes, que, "gracias al Gobierno del PSOE, recuperan hoy este derecho y, por tanto, la posibilidad de poder contar con una pensión en el futuro, un derecho que, de manera indecente, les quitó Moreno Bonilla en 2012, cuando era secretario de Estado en el Ministerio de Ana Mato"."También hoy entra en vigor --ha añadido-- la ampliación de cinco a ocho semanas del permiso de paternidad, retribuible e intransferible", que supone medida "clave para fomentar la conciliación familiar, para que ésta no solo recaiga en las mujeres, y que también contribuirá a mejorar la accesibilidad al empleo de las mujeres y su promoción laboral".Además, la dirigente socialista ha explicado que "hoy también entran en vigor las nuevas ayudas para evitar la pobreza infantil, incrementándose la asignación por hijo a cargo, que pasa a 341 euros anuales, con carácter general, y que aumenta hasta 588 euros en el caso de personas con menores ingresos".--EUROPA PRESS--