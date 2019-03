El PSOE se suma a las movilizaciones convocadas con motivo del Día Internacional de la Mujer

Córdoba.- 8M.- El PSOE de Córdoba se suma a las movilizaciones convoca

La secretaria de Igualdad y Equidad del PSOE de Córdoba, Felisa Cañete, ha anunciado este miércoles que los socialistas cordobeses se sumarán a las movilizaciones convocadas por los sindicatos UGT y CCOO y por el movimiento feminista con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.A este respecto y en rueda de prensa, Cañete ha resaltado que "el PSOE de Córdoba vuelve a reiterar su apuesta firme por la defensa de los derechos, la libertad y la seguridad de las mujeres", subrayando que "las políticas públicas de igualdad de género son el instrumento para mejorar la vida de las mujeres y de toda la ciudadanía, porque cuando avanzan las mujeres, avanza la sociedad y la democracia".Cañete ha afirmado que "toda la sociedad debe estar comprometida con el cambio social que impulsa el feminismo, porque no podrá haber verdadera transformación si no se cuenta de manera esencial con las mujeres, con su participación y contribución".Según ha opinado Felisa Cañete, el 8 de marzo del pasado año "supuso un hito histórico en nuestro país", pues "las mujeres, acompañadas de muchos hombres, alzamos la voz contra el machismo imperante y demostramos nuestra fuerza, sin posibilidad de vuelta atrás"."Durante los siete años de Gobierno del PP en España --ha proseguido-- se aprovechó la crisis económica como excusa para desmantelar las políticas de igualdad, eliminando organismos específicos, recortando y suprimiendo la financiación para la formación en igualdad para empresas y universidades, olvidando las políticas de conciliación, sin tomar medidas contra la explotación sexual, que cosifica y mercantiliza a las mujeres, impidiendo el acceso a la reproducción asistida por su orientación sexual o su estado civil".Esta situación, según ha señalado la secretaria de Igualdad y Equidad del PSOE de Córdoba, "se ha revertido con la llegada de un Gobierno socialista en la Moncloa, que sitúa la igualdad como un asunto transversal en la agenda política, la defiende, afianzando los avances logrados, frente a aquellos posicionamientos políticos que pretenden eliminarlos, y que se reafirma en la necesidad de seguir desarrollando políticas feministas desde todos los ministerios, porque las mujeres son discriminadas en todos los ámbitos".En este sentido, Felisa Cañete se ha referido al ámbito laboral, en el que "se produce una de las mayores desigualdades que viven las mujeres, porque sin independencia económica no hay libertad posible", y "para luchar contra la brecha salarial, la precariedad y la discriminación en el acceso al empleo y la promoción profesional, el Gobierno de España ha impulsado una proposición de Ley de Igualdad Laboral, que contribuirá a erradicarlas".Junto a ello, Cañete ha resaltado que "en Andalucía, tras años de avances en igualdad de género, tenemos en estos momentos un riesgo claro de involución, porque las mujeres estamos siendo objeto de mercadeo político, donde nuestros derechos y avances están en puja, y son entregados a cambio del apoyo parlamentario, primero en la investidura del presidente de la Junta de Andalucía y en el futuro, cuando llegue el debate de presupuestos de la comunidad autónoma"."Las derechas --ha lamentado-- quieren imponer desde su moral única apellidos al feminismo", cuando, según ha destacado, "el feminismo es la lucha por la igualdad, frente al machismo y frente a los que se consideran superiores".Por todo ello, para la responsable de Igualdad del PSOE cordobés, "en este año la movilización es no solo importante, sino imprescindible", pues "la ciudadanía está unida en las reivindicaciones de igualdad de género y esa unidad debe ser llevada como reivindicación a las instituciones, para evitar que se frivolice o minimice la necesidad de seguir desarrollando estas políticas con las transformaciones sociales que las mismas conllevan".Por todo ello, los socialistas cordobeses se suman a la iniciativa del movimiento feminista y de los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, en cuanto a participar en "las distintas convocatorias que se produzcan el día 8 de marzo", animando a los trabajadores a "sumarse a ellas, como una medida de concienciación y reivindicación sobre la necesidad de que las mujeres, como les corresponde, participen en igualdad de todos los espacios de la sociedad".Por último, Cañete ha asegurado que "aprovechamos esta fecha para reclamar la aprobación de una Ley de Igualdad Laboral y nos comprometemos a trabajar por el avance de la sociedad hacia la igualdad de género, rechazando cualquier retroceso en derechos y libertades para las mujeres".--EUROPA PRESS--