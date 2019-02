El PSOE pide al delegado del Gobierno de la Junta acelerar la climatización de colegios públicos de la capital

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carmen González, ha instado al nuevo delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, a que "priorice" en su agenda la climatización de los colegios públicos cordobeses, ya que "se acerca el verano y puede haber episodios de altas temperaturas que afecten al normal funcionamiento de éstos".En un comunicado, González ha afirmado también que el Gobierno municipal está "haciendo sus tareas" y que, pese a sus "limitadas competencias" en la materia, ha sacado a licitación obras por diez millones de euros para la mejora de la climatización de 19 colegios públicos cordobeses.En este sentido, la portavoz socialista se ha mostrado "preocupada" por el ritmo "lento" con el que el nuevo gobierno andaluz está realizando la toma de posesión y el nombramiento de los delegados territoriales, ya que mientras "nadie toma decisiones la administración andaluza está parada, lo que va a repercutir directamente en el bienestar de los cordobeses".Asimismo, González ha pedido al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, que "la misma insistencia que pone en exigir a la alcaldesa de Córdoba que haga las cosas que el no fue capaz de hacer en su mandato, y la misma energía que pone en boicotear los proyectos de ciudad, las ponga en pedir al delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba aquellas cosas que son urgentes y necesarias para los cordobeses, como es el caso de la climatización de los centros escolares".Por último, la portavoz socialista ha dicho que hay inversiones y mejoras en los colegios públicos "comprometidas" por parte de la Junta de Andalucía que tienen que finalizarse o ponerse en marcha porque los cordobeses "no pueden verse penalizados por la lentitud en la toma de decisiones del nuevo gobierno andaluz, o por una estrategia deliberada de no hacer hasta que pasen las elecciones municipales".--EUROPA PRESS--