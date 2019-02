El PSOE destaca que la Fiscalía ha archivado la denuncia de IU contra la alcaldesa de Algallarín

Jesús María Ruiz en la sede del PSOE de Córdoba

El secretario de Política Institucional del PSOE de Córdoba, Jesús María Ruiz, ha destacado este miércoles que la Fiscalía ha "decretado el archivo de la denuncia" formulada en su día por el concejal de IU del Ayuntamiento de Adamuz (Córdoba), Manuel Cuestas", contra la alcaldesa socialista de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Algallarín, Encarnación Jiménez.Ruiz ha explicado en un comunicado que el decreto de la Fiscalía indica que "procede el archivo de las presentes diligencias de investigación por estimar que los hechos denunciados no son constitutivos de delito".Ello evidencia, a juicio de Ruiz, que "lo que ha hecho IU en este caso ha sido un vano intento de judicializar la política a pocos meses de unas elecciones municipales, tratando de manchar la trayectoria de la alcaldesa y su gestión al frente de la ELA de Algallarín, que están avaladas por sus vecinos".En este sentido, Ruiz ha señalado que "en política hay que ser responsable, no se puede poner en tela de juicio la honradez y la honorabilidad de una persona con el único objetivo de arañar votos en unas elecciones", pues "el daño malintencionado que se ha hecho a la alcaldesa no tiene justificación alguna"."Este --ha proseguido-- es el estilo de quienes hoy están al frente del Ayuntamiento de Adamuz", ya que "el concejal de IU se fue a la Fiscalía sabiendo que lo que decía no era cierto, y lo hizo simplemente por hacer daño gratuito y desproporcionado a quien hoy es alcaldesa de Algallarín".Ruiz ha opinado que "debe molestar mucho a IU que en Algallarín se están sacando adelante proyectos que benefician a sus vecinos, y la única forma que ha encontrado para intentar manchar la gestión de la alcaldesa ha sido echar mano de un asunto que nada tiene que ver con la política".Por todo ello, el secretario de Política Institucional del PSOE de Córdoba ha pedido que, "en lugar de intentar manchar el buen nombre de Encarnación Jiménez, lo que debería hacer IU es trabajar por Adamuz, que lamentablemente lleva casi cuatro años sumido en la parálisis más absoluta, como consecuencia del desgobierno municipal".LA ALCALDESAPor su parte, la alcaldesa de Algallarín, Encarnación Jiménez, ha afirmado que "la denuncia de IU ante la Fiscalía no tenía ni pies ni cabeza, pero es el único argumento que tienen para ir en contra mía".Ha añadido que "la labor que el PSOE está realizando en Algallarín es ejemplar" e "IU no tiene argumentos para atacarla, y lo que ha pretendido con este asunto es enmascarar la lamentable gestión que, junto al PP y el partido independiente, está llevando a cabo en Adamuz".Por último, Jiménez ha dicho que "lo lógico sería que se cuestione la labor que hacemos los alcaldes al frente de nuestros ayuntamientos, pero no que se entre en cuestiones que no pertenecen al ámbito de político, que es lo que se ha intentado", de modo que, "si IU quiere hacer política que la haga, para eso gobierna en Adamuz, pero que la haga con sus hechos y logros, dedicando tiempo a su pueblo", y dedicarse a "embarrar la política, intentando manchar a quien se deja la piel por sus vecinos todos los días".--EUROPA PRESS--