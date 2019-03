El PSOE de Palenciana pide a la Junta que ejerza su labor de control al no convocar PA y PP los plenos

Córdoba.- El PSOE de Palenciana pide a la Junta que ejerza su labor de

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Palenciana (Córdoba) ha solicitado formalmente a la Junta de Andalucía, mediante el registro un escrito en la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba, que ejerza su labor de control de los consistorios, dado que "el cogobierno municipal, formado por el Partido Andalucista y el PP, incumple el acuerdo de convocatoria de plenos ordinarios".A este respecto y en un comunicado, el secretario general del PSOE de Palenciana y concejal en el Consistorio del municipio, Gonzalo Ariza, ha explicado que a los socialistas se les ha "terminado la paciencia" y han "decidido recurrir a la Junta de Andalucía y al Defensor del Pueblo Andalu,z con el fin de que el cogobierno municipal convoque de forma correcta los plenos ordinarios".Según ha señalado Ariza, "si ya es nefasta la transparencia de nuestro Ayuntamiento, no contestando a escritos de vecinos, no ofreciendo la documentación en tiempo y forma a los concejales del Grupo Socialista, incluso negándose a la grabación de los Plenos; la gota que ha colmado el vaso es el incumplimiento del acuerdo de celebración de plenos ordinarios".A su juicio, "la convocatoria incorrecta del Pleno ordinario de septiembre de 2018, junto con la no convocatoria de los plenos ordinarios de enero y la tardía convocatoria del de marzo de este año son una muestra más de que el alcalde no quiere someterse a los ruegos y preguntas de la oposición".Por eso, en el escrito presentado en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y dirigido también al Defensor del Pueblo Andaluz, el PSOE pide a la Junta que "ejerza su labor de control y supervisión de las obligaciones del funcionamiento de las entidades locales, en este caso el Ayuntamiento de Palenciana, respecto al incumplimiento de convocar plenos ordinarios en la fecha y forma establecidas, actuando a fin de dar cumplimiento a la legalidad y facilitar la labor de la oposición, para seguir trabajando por los intereses de nuestros vecinos".Ariza ha señalado que "convocar los plenos es responsabilidad del alcalde y no hacerlo puede llegar a constituir un delito de la autoridad contra los derechos individuales, en concreto el derecho a la participación en los asuntos públicos, tanto de los ediles del PSOE, como de los vecinos de Palenciana, los cuales envían sus ruegos y preguntas al Grupo Socialista para que los trasladen al Pleno".Por último, Gonzalo Ariza ha afirmado que "estos son los últimos coletazos del cogobierno de Partido Andalucista y del PP, en los que vemos como, ahora, a dos meses de las elecciones municipales, empiezan a hacer obras de forma urgente, a dar ayudas a domicilio municipales cuando han estado mucho tiempo paradas, a contratar a más personal y a hacer fiestas como no se han visto en los últimos ocho años".--EUROPA PRESS--