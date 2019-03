El PSOE de Lucena no usará propaganda electoral en los intinerarios procesionales

Córdoba.- 26M.- Juan Pérez (PSOE) destaca la candidatura socialista de

El PSOE de Lucena (Córdoba) no utilizará propaganda electoral en los itinerarios procesionales previstos en el municipio durante la próxima Semana Santa y en las posteriores Fiestas Aracelitanas, sumándose así a la iniciativa propuesta en otras ciudades, de modo que solo mantendrá los espacios tradicionales para ese fin situados fuera del casco histórico.Según ha informado el PSOE lucentino, la convocatoria de elecciones generales, fijada para el próximo 28 de abril, así como la correspondiente a las elecciones municipales del 26 del próximo mayo "coinciden con fiestas muy señaladas en Lucena, nuestra Semana Santa y, posteriormente, en mayo, las Fiestas en Honor a María Santísima de Araceli".Ambas celebraciones constituyen "tradiciones muy arraigadas" en la localidad, y el PSOE de Lucena entiende que "no deben mezclarse con la campaña electoral", por lo que los socialistas no colocarán propaganda en los itinerarios procesionales durante esas fechas.A este respecto, el alcalde de Lucena y candidato a la reelección por el PSOE, Juan Pérez, ha señalado que, "para Lucena y los lucentinos su Semana Santa es más que una fiesta o una tradición, es una seña de identidad, un evento que las hermandades y cofradías cuidan al detalle durante todo el año para poder realizar las distintas estaciones penitenciales, a lo que se une la devoción de los lucentinos por su patrona".Por eso, los socialistas opinan que hay que "respetar y alejar la propaganda electoral de estos actos", con lo que el PSOE de Lucena "se suma a la iniciativa de otras ciudades, como la vecina Priego de Córdoba", mientras que sí mantendrá, por otra parte, "los espacios tradicionalmente habilitados fuera del casco histórico, situados en la Caseta Municipal, la Avenida del Parque y en la Avenida Santa Teresa", para acoger la propaganda electoral.--EUROPA PRESS--