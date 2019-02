El PSOE de Córdoba exige al Gobierno andaluz que los presupuestos garanticen el sistema sanitario público

Jesús María Ruiz en la sede del PSOE de Córdoba

El secretario de Política Institucional del PSOE de Córdoba, Jesús María Ruiz, ha exigido este jueves al Gobierno andaluz, que preside el popular Juanma Moreno, que presente cuanto antes los presupuestos de la comunidad autónoma y que éstos "garanticen el sistema sanitario, público, universal y gratuito, sin recortes ni privatizaciones".En rueda de prensa, Ruiz ha afirmado que "el Gobierno andaluz no debe demorar más garantizar el mantenimiento del sistema sanitario de Andalucía, con provisión y financiación pública", y ha añadido que es necesario "asegurar la terminación de todas las infraestructuras que se encuentran en desarrollo y dotar las partidas presupuestarias suficientes para que los avances que se han producido en nuestra tierra consoliden nuestro sistema sanitario, que es uno de los mejores logros de los últimos años".Según ha señalado Ruiz, los socialistas comienzan a observar cómo se van cumpliendo los temores que tenían cuando tomó posesión el nuevo Gobierno, en cuanto a que "uno de los pilares de la política social y de redistribución de las rentas, que es el sistema sanitario, empieza a estar en riesgo".En este sentido, el dirigente socialista ha indicado que "estos días estamos escuchando demasiadas excusas que nos hacen sospechar que el Gobierno de las derechas estaría pensando en trasladar a la iniciativa privada algunos servicios", algo que "esperemos que no ocurra".Asimismo, Ruiz ha afirmado que "el PP está presentando en los ayuntamientos mociones para trasladar al Gobierno de España los problemas de los recursos de la sanidad pública", cuando resulta que "la comunidad autónoma tiene plenas competencias en materia de planificación, ordenación y gestión de recursos sanitarios y no pueden venir los populares a trasladar al Ejecutivo central la responsabilidad que tienen en la gestión de los servicios públicos fundamentales".Por eso Ruiz ha reclamado, "a este Gobierno de las derechas, que presente el proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma lo antes posible, ya que sería la mejor garantía para mantener el sistema sanitario público y las políticas sociales"."Si este Gobierno --ha proseguido-- no presenta el proyecto de presupuestos de Andalucía antes de las elecciones municipales será porque quiere ocultar la política de recortes que pretende llevar a cabo o porque no tiene la capacidad suficiente para elaborarlos".Igualmente, Jesús María Ruiz se ha referido al nombramiento del nuevo gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y ha afirmado que "trae consigo una tarjeta de visita en la que figuran, en letras mayúsculas, los recortes de servicios públicos sanitarios y la expulsión de miles de profesionales de la sanidad de Castilla-La Mancha".Por todo ello, según ha anunciado, los socialistas presentarán en el Parlamento andaluz diversas iniciativas y van a "pedir la comparecencia de los consejeros, para saber qué políticas van a desarrollar", al tiempo que ha añadido que "con los andaluces, estando el PSOE en la oposición, no se juega y no vamos a tolerar recortes ni retrocesos en derechos o en servicios públicos".--EUROPA PRESS--