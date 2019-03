El PSOE afirma que de los seis primeros puestos de la lista encabezada por Ambrosio solo cambió el quinto

Reunión de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Córdoba

El PSOE de Córdoba ha asegurado este miércoles que, "de los seis primeros puestos propuestos por la alcaldesa" y candidata a la reelección, Isabel Ambrosio, en la candidatura socialista al Ayuntamiento de Córdoba, la Ejecutiva provincial "solo alteró uno cuando la aprobó, en concreto el número cinco, para incluir a la actual portavoz municipal del PSOE, Carmen González, la persona que más respaldo ha obtenido entre la militancia".En un comunicado, la dirección socialista, que ha reaccionado así tras indicar Ambrosio que no está de acuerdo "con el orden" de la lista aprobada por la Ejecutiva provincial de su partido, afirma haber "respetado al resto de personas que integran los primeros puestos propuestos por la alcaldesa", y "ni siquiera" puso objeción "al independiente" propuesto por Ambrosio, "y que no cuenta con el consenso de los ocho secretarios generales de las agrupaciones de la capital".La "responsabilidad" de la Ejecutiva provincial, "que representa a toda la militancia, ha hecho que la candidatura cumpla escrupulosamente con lo marcado por los reglamentos y estatutos que se aprobaron en el 39º Congreso Federal", según ha subrayado el PSOE de Córdoba.Por ello, "la candidatura aprobada es un fiel reflejo, tanto de lo que quiere la candidata a la Alcaldía y actual alcaldesa, como de lo que la militancia ha votado, y además vela por el interés general del partido en la capital y de la ciudadanía, y nunca por intereses particulares".Además, "la candidatura aprobada cuenta entre los 15 primeros puestos con 13 de los nombres propuestos por la alcaldesa, y la Ejecutiva provincial solo ha incluido dos nombres que no se encontraban en la plancha, dando así representación al resultado del proceso participativo y ejemplar desarrollado en las ocho asambleas de distrito de la capital".Por último, el PSOE de Córdoba ha aclarado que "tras la aprobación de la candidatura" al Ayuntamiento de la capital cordobesa, "ésta deberá ser ratificada por la Comisión Federal de Listas, que es el único trámite que queda pendiente".--EUROPA PRESS--