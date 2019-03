El PSOE-A exige al Gobierno de Moreno "un plan de choque real, con fin

La portavoz del PSOE andaluz en la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Parlamento de Andalucía, la cordobesa Soledad Pérez, ha exigido este martes al Gobierno andaluz, presidido por el popular Juanma Moreno, "un plan de choque real, con financiación, para la atención a las personas en situación de dependencia".En este sentido y en rueda de prensa, Pérez ha recordado a Moreno que "la herencia que ha recibido el cogobierno andaluz en materia de dependencia es de 212.000 personas atendidas en Andalucía, lo que supone el 20 por ciento del total nacional, y 280.000 prestaciones, siendo el 21 por ciento de toda España".Esto quiere decir que, gracias a la gestión del anterior Gobierno andaluz del PSOE-A, Andalucía es "una comunidad pionera en la atención a las personas en situación de dependencia", si bien Pérez ha señalado que "estas 212.000 personas, de las que 22.000 son de la provincia de Córdoba, siguen necesitando más financiación, más atención y más prestaciones".Por ello, la parlamentaria socialista ha exigido al Gobierno andaluz de PP y Cs "un plan de choque que dé respuesta a la lista de espera que aún existe, porque aún hay personas que siguen esperando acceder a estas prestaciones, algo que ya estaba previsto por el anterior Gobierno del PSOE-A y que necesita financiación".A este respecto, Pérez ha dicho que "hace unos días escuchábamos a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación decir que se van a agilizar los procedimientos y se van digitalizar los expedientes, pero no es eso lo único que hace falta, porque lo que fundamentalmente necesita esta ley es dinero, y por eso los socialistas pedimos más financiación".En relación con ello, Pérez ha indicado que "es curioso que cuando el Gobierno de España solo aporta el 20 por ciento de la financiación de esta ley y la Junta el 80 por ciento restante, PP y Ciudadanos hayan votado en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)" para 2019, "que hubieran supuesto un incremento de 515 millones de euros para la atención a dependientes"."Con la proporción que hubiera correspondido a Andalucía de esos 515 millones de euros --ha proseguido--, nuestra tierra podría haber atendido las listas de espera", de modo que, en opinión de Pérez, "si PP y Ciudadanos votaron que no venga dinero de Madrid, será porque están dispuestos a ponerlo desde el cogobierno andaluz".Así, según la portavoz socialista, es necesario que de manera inmediata se incremente la financiación en 100 millones de euros más para atender esa lista de espera, que vendrá a sumarse a la partida de 1.238 millones de euros que supone la atención a dependientes en la actualidad".Igualmente, Soledad Pérez ha reclamado al Gobierno andaluz "que ponga en marcha la nueva figura del concierto social para las residencias y unidades de día para las personas mayores", pues "se trata de una figura jurídica que se aprobó en la Ley de Servicios Sociales y que puso en marcha el Gobierno socialista".Ello permite, según ha explicado, "que cuando se van a licitar las residencias, unidades de estancia diurna o ayuda a domicilio, no se haga a la baja, perjudicando a los trabajadores, sino que el precio se mantenga y que sean precisamente las mejoras laborales las que primen a la hora de adjudicar esos conciertos".Por otra parte, desde el PSOE-A se ha pedido a la Junta de Andalucía "que se amplíen las plazas en residencias y unidades de día para personas mayores y que se cumpla con la previsión del Gobierno socialista, que incluía 300 nuevas plazas en el primer trimestre de este año".Por último, Soledad Pérez ha resaltado que "esta semana se recupera la cotización a la Seguridad Social de las personas cuidadoras en el entorno familiar", con lo que "hablamos de alrededor de 170.000 mujeres que en el año 2012 perdieron ese derecho por una decisión del PP y de Moreno Bonilla cuando era el secretario de Estado de Servicios Sociales".--EUROPA PRESS--