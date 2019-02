El PSOE-A exige al Gobierno andaluz que aclare su política sanitaria y

El portavoz del PSOE-A en la Comisión de Salud y Familias del Parlamento de Andalucía, Jesús María Ruiz, ha exigido este martes al Gobierno andaluz de PP y Cs "que aclare de una vez cuál va a ser su política sanitaria, si va a mantener las inversiones puestas ya en marcha o en proyecto" que dejó listas el anterior Gobierno del PSOE andaluz, y "si va a despedir a profesionales" y aplicará su habitual "modelo de recortes", que ya ha ejecutado en otras comunidades autónomas.En este sentido y en rueda de prensa en la sede del PSOE de Córdoba, Ruiz ha recordado que la pasada semana en el Parlamento andaluz ya preguntó al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, "si va a privatizar servicios sanitarios, si habrá despidos de profesionales o si habrá recortes, como los que estamos viendo que se han producido en la oferta pública de empleo de Educación".También quieren los socialistas "saber si se van a mantener unos presupuestos que, año tras año, se incrementaban hasta alcanzar el siete por ciento del PIB en sanidad, y si se van a culminar las inversiones que con tanto esfuerzo se han venido desarrollando o programando" por el anterior Gobierno del PSOE-A.A este respecto, el parlamentario andaluz por Córdoba ha recordado que en dicha provincia hay infraestructuras, "como los hospitales de Palma del Río y Lucena, el Materno-Infantil del Reina Sofía o los centros de salud de Montoro y Villanueva de Córdoba, que aún están pendientes" de culminar, desde la fase de licitación del proyecto en unos casos, o ya adjudicados e incluso en obras en otros.Sin embargo, según ha criticato Ruiz, "el Gobierno andaluz nos dice que va a crear unas comisiones provinciales con expertos para valorar esas inversiones" en toda Andalucía, "cuando se trata de proyectos que habían sido fruto del consenso con los alcaldes de los municipios en los que se ubican y con los profesionales".De hecho, según ha subrayado, "la Consejería de Salud y el Gobierno de la Junta de Andalucía tienen la obligación de asumir la planificación sanitaria", añadiendo que no sabe "qué encubren estas comisiones de expertos, porque el consejero ya ha dicho que algunas inversiones sí se llevarán a cabo, aunque no lo haya consultado con dichas comisiones".En base a ello, Jesús María Ruiz ha llegado a la conclusión de que lo que hace el Gobierno andaluz es "marear la perdiz, para no dar la cara ante la ciudadanía y decir cuál será la política sanitaria que va a desarrollar en nuestra tierra"."DIETA COSPEDAL"Es más, en opinión de Ruiz, "la política sanitaria del PP viene avalada por los fichajes que ha hecho, principalmente el del gerente del SAS, que fue quien puso en marcha en Castilla-La Mancha la llamada 'dieta Cospedal', con despidos masivos, recortes y privatizaciones".Además, Ruiz ha dicho lamentar que "se esté recurriendo a la mentira con respecto a las listas de espera quirúrgicas, faltando al esfuerzo de los profesionales que velan por el bienestar de los andaluces y por un sistema sanitario público, universal y gratuito".Por último, Jesús María Ruiz ha afirmado que "el Gobierno andaluz no puede basar su política sanitaria en las mentiras, para encubrir quizás medidas de privatización", y ha anunciado que los socialistas seguirán"preguntando al PP por el modelo que quiere implantar en la sanidad andaluza, que por lo que hemos visto donde ha gobernado ha sido el de recortes, retroceso y abandono de profesionales".--EUROPA PRESS--