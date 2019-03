El PSOE-A afirma que la derecha pospone la presentación de presupuestos porque no le importan la sanidad o la educación

El PSOE critica que el "Gobierno tripartito" deje sin televisión a los

El portavoz del PSOE-A en la Comisión de Salud y Familias del Parlamento andaluz, Jesús María Ruiz, ha criticado este lunes que "las derechas andaluzas" votasen la pasada semana en contra de la moción que el Grupo Parlamentario Socialista con la que reclamaba que "los presupuestos de la comunidad se presenten antes del 12 de abril", pero "con su negativa, PP, Cs y Vox han confirmado que no les interesa la sanidad, ni la educación, ni la igualdad".En un comunicado, Ruiz ha explicado que desde su partido habían pedido al Gobierno andaluz de PP y Cs "que asegurara y reforzara los servicios públicos consolidados, básicos y esenciales, elementales para la garantía de la igualdad de oportunidades en Andalucía, sin que quepan motivos de desigualdad por razón de género, edad, orientación sexual o territorio".Pero, según ha lamentado Ruiz, "PP, Cs y Vox han rechazado todas las políticas sociales" propuestas por los socialistas, entre las que se incluían "un plan de empleo" y, en la provincia de Córdoba "la reforma del Hospital Reina Sofía, los centros de salud de Montoro, Villanueva de Córdoba, Iznájar y Alcolea y los hospitales de Palma del Río y Lucena", con el argumento de que "aún no pueden aprobar los presupuestos".En opinión del portavoz socialista, "las cuentas de la Junta de Andalucía se pueden y se deben aprobar ya con esos contenidos" y "lo que están haciendo las derechas es crear una trampa, porque quieren que pase el tiempo", ya que, "hasta que no pasen las elecciones generales y municipales, no van a quitarse la careta y a mostrar su verdadera cara, que es la del recorte en las políticas sociales".Para Ruiz, está claro que "lo que pretende" el Gobierno de PP y Cs, "es que vayan recortándose los presupuestos orientados a las personas, privatizando servicios y reduciendo el peso de público para favorecer la iniciativa privada", empezando por la sanidad.Por último, el también secretario de Política Institucional del PSOE de Córdoba ha asegurado que los socialistas no lo va a permitir, pues seguirán "apostando por mejorar la sanidad pública, la dependencia, la educación, la igualdad y el empleo", y continuarán trabajando para que los presupuestos andaluces "estén debidamente financiados, aunque el PP, Cs y Vox sigan negándose".--EUROPA PRESS--