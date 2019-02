El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, ha calificado este martes como "absolutamente lamentable y muy triste" que los trabajadores municipales tenga que estar "pendientes en los pasillos" para que se levante un reparo de Intervención en Pleno Extraordinario y poder cobrar así sus nóminas del mes de febrero.En declaraciones a los periodistas, junto al candidato del PP a la Alcaldía, José María Bellido, Fuentes ha advertido de que "no se ha hecho la valoración de puestos de trabajo, que es la asignatura pendiente que tiene este Consistorio".A su juicio, "lo que se ha hecho hoy es la prueba evidente de una alcaldesa que es una calamidad como gestora, porque no pueden vivir todos los meses los trabajadores, con los problemas que hay en la Policía y los Bomberos, pendientes de que se tengan levantar reparos de Intervención, porque no se hacen los deberes que hay que hacer en materia de personal".Al respecto, Fuentes ha recordado que "hay 120 millones de euros en el cajón y encima los empleados tienen que estar pendientes de sus nóminas por incompetencia del gobierno local", al tiempo que ha comentado que el PP se ha abstenido en la votación "por responsabilidad".--EUROPA PRESS--