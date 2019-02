José María Bellido

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, ha manifestado este martes que es "bastante difícil" que su partido apoye los presupuestos municipales de 2019, que se prevén llevar en próximos días a la Junta de Gobierno Local y "la tramitación puede tardar mínimo dos meses hasta que se aprueben definitivamente", por lo que "siendo optimistas entrarían en vigor en abril".Así lo ha remarcado el popular en declaraciones a los periodistas, en el marco de la campaña 'Córdoba somos todos', acompañado por varios ediles del PP, al tiempo que ha señalado que "los gestionará el gobierno local que salga de las urnas en mayo".En este sentido, ha criticado que "se van a perder ya cuatro meses", en los que "todos los proyectos de inversión están paralizados, porque las partidas de inversión no se prorrogan de un año para otro y las nuevas inversiones no se pueden acometer sin presupuestos", ha advertido.Mientras, ha comentado que "el diálogo con este gobierno ha sido nulo, porque con la alcaldesa a penas hemos hablado de asuntos importantes de ciudad", por lo que no cree que "en los últimos presupuestos cambie esa tónica", de manera que no espera llamada de la alcaldesa, la socialista Isabel Ambrosio.No obstante, el también candidato del PP a la Alcaldía ha asegurado que "es una buena noticia que vayan a aprobar unos presupuestos, porque será una tarea menos que haya que hacer en junio".En cuanto a la bajada de impuestos que propone el PP, Bellido ha apuntado que "no es solo la plusvalía, sino también el impuesto sobre construcción, instalaciones y obras y el impuesto de vehículos de tracción mecánica", aunque "la más importante es la de plusvalía, que se elimina porque es un impuesto injusto cuando afecta a familias", aclarando que "no es una eliminación completa", sino "en caso de herencia de familiares directos, que es lo que permite la ley", entre otros aspectos indicados.--EUROPA PRESS--