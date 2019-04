El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, ha pedido este miércoles al gobierno municipal que encabeza la socialista Isabel Ambrosio que "no monte más cortinas de humo" y que explique, "de una vez, el motivo por el que han negado el uso del patio del Centro Cívico de Levante para el montaje del paso de la Hermandad dela O, a pesar de los informes jurídicos" a favor, "mientras autorizaban la celebración de actos políticos durante el actual mandato".En este sentido, Fuentes ha dicho en un comunicado lamentar la "ausencia de alguna explicación razonable de la alcaldesa y de la edil de Participación Ciudadana", Alba Doblas (IU), ante decisiones "arbitrarias" sobre la cesión de espacios municipales, "pese a dos informes que avalan el uso de un espacio exterior del centro cívico municipal".Fuentes ha señalado que la Hermandad de la O "nunca ha solicitado celebrar acto religioso alguno en el interior de un centro cívico, prohibido por el reglamento igual que los actos políticos, sino el uso de un patio exterior del recinto para montar su imagen por falta de espacio en sus instalaciones".El portavoz popular, por otro lado, ha afirmado que "usar decisiones adoptadas hace ocho años conforme al reglamento, buscando un enfrentamiento entre colectivos" religiosos, es algo que el PP no va "a consentir", y solo refleja el "profundo nerviosismo de un equipo de gobierno que ha adoptado una decisión arbitraria e injusta a sabiendas, mostrando una vez más su perfil más sectario".Finalmente, Fuentes ha dicho al gobierno de Ambrosio que "no debe faltar a la verdad", ni tampoco "elaborar un reglamento de usos de centro cívicos sin ninguna voluntad de consenso", por lo que ha anunciado que, "cuando José María Bellido sea alcalde, el reglamento volverá a ser modificado con el mayor consenso posible".--EUROPA PRESS--