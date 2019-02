José María Bellido conversa con una vecina

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, ha informado este jueves de que su partido presentará una moción en el Pleno de la próxima semana para pedir el desalojo 'exprés' en 24 horas de pisos ocupados ilegalmente, en particular "por mafias organizadas", todo ello en apoyo a la proposición de ley orgánica que impulsa su partido en el Congreso de los Diputados para combatir dicha ocupación y garantizar el derecho a la propiedad.El popular ha realizado dicho anuncio, acompañado del viceportavoz popular, Salvador Fuentes, en el barrio de Huerta de la Reina, "que a día de hoy sufre un grave problema con las ocupaciones ilegales de viviendas", donde "se genera una situación de inseguridad a los vecinos", ha lamentado.En palabras del también candidato del PP a la Alcaldía, "no puede seguir pasando más tiempo en el que la propiedad privada que está protegida por la Constitución y el derecho a la vivienda se ven atacados por quienes ocupan de manera ilegal las viviendas que otros con mucho esfuerzo han pagado".Además, Bellido ha criticado que "en Córdoba se ha alentado a que se inscriban en el padrón y dar derecho a quienes ocupan ilegalmente una vivienda a recibir algunos servicios municipales como el agua", de manera que "el problema es alarmante y creciente", ha advertido, entre otros aspectos, aclarando que "no tiene nada que ver con la protección de las personas que sufren desahucios".--EUROPA PRESS--