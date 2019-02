El PP llevará mociones a la Diputación y ayuntamientos para reclamar más inversión en la provincia

Andrés Lorite en la sede del PP de Córdoba

El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha anunciado este miércoles que su grupo presentará mociones, tanto en la institución provincial, como en los ayuntamientos de la provincia, para reclamar al Gobierno de la Nación "mayor inversión para Córdoba en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019".Según ha explicado Lorite en rueda de prensa, "con esta iniciativa se pretende corregir la discriminación a Córdoba en el reparto de inversiones que supone el proyecto de PGE que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha presentado para su aprobación, y que supone para la provincia 20 millones de euros menos que los anteriores PGE, presupuestados por el Partido Popular".Para Lorite, "es lamentable escuchar al PSOE cordobés hacer alabanzas a estos PGE, cuando disminuyen la inversión para Córdoba, cuando olvidan proyectos vitales para nuestra provincia y cuando descuidan las grandes peticiones que los socialistas hacían hace pocos meses el anterior Gobierno del PP".A juicio de Lorite, "el proyecto de PGE para 2019 es un engaño intolerable a Córdoba, ya que incluye en las cuentas de nuestra provincia un programa de compra de maquinaria de Renfe que beneficiará a esta empresa estatal en todo el territorio nacional. No son inversiones para Córdoba y para los cordobeses".Lorite ha criticado también que "estos PGE se hayan pactado con independentistas, pro etarras y comunistas sin atender al interés general de España, y que con ellos Pedro Sánchez esté pagando su hipoteca para permanecer en La Moncloa".Además, ante ello, según ha señalado Lirte, "el PSOE de Córdoba no hace nada, pues es incapaz de pedir a sus compañeros de partido lo mismo que pedían al anterior Gobierno del PP", demostrando que "el PSOE cordobés es cobarde y pone a las instituciones donde gobierna al servicio de los intereses de su partido".El portavoz popular en la Diputación ha aludido también a "la Mesa de la N-432, creada por Antonio Ruiz para hacer confrontación al Gobierno de Rajoy y que solo se reunió una vez", cuando "han tenido tres millones de euros que dejó presupuestados el PP para comenzar el estudio de la conversión en autovía de la N-432 y no han hecho nada, y ahora en los PGE para 2019 han incluido una tercera parte de los que dejó el Gobierno del PP", pero "ningún socialista cordobés ha alzado la voz, y ninguno ha demandado las inversiones necesarias para nuestra provincia".La moción popular reclama el incremento "en las partidas para la conversión de la N-432 en la autovía A-81, para el 'bypass' de Alta Velocidad de Almodóvar del Río, para la puesta en marcha del cercanías Villa del Río a Palma del Río, para la Variante Oeste de Córdoba y para las nuevas estaciones del Metrotren entre Villarrubia y Alcolea".También piden los populares en su moción más dinero "para la construcción de infraestructuras de riego y protección de cauces, para el edificio de la Seguridad Social en Lucena, para el Museo de Bellas Artes de Córdoba, para la construcción de una nueva salida del Polígono de las Quemadas a la A-4, y para las nuevas comisarías de Policía en Córdoba", entre otras inversiones.Por último, el portavoz popular ha dicho esperar "coherencia en el PSOE cordobés, y que sean capaces de aprobar esta moción, que solo busca que la provincia de Córdoba tenga las inversiones que necesita, y que el propio PSOE ha estado reclamando hasta hace unos meses".--EUROPA PRESS--