Cruz Conde, principal calle comercial del centro de la ciudad de Córdo

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, ha anunciado este viernes que su grupo llevará al próximo Pleno la situación de "falta de luz" en calles del centro, para lo cual van a pedir un plan específico de iluminación para la zona, aunque ha adelantado que su partido cambiará "toda la luminaria" de dichas vías en caso de gobernar.En declaraciones a los periodistas, junto a la concejal popular Laura Ruiz, Fuentes ha advertido de que ya se han producido denuncias "espontáneas" de los vecinos y comerciantes de las calles Cruz Conde y Claudio Marcelo, porque "no se ve nada".Al respecto, ha calificado de "tomadura de pelo por parte del gobierno de Isabel Ambrosio" que se diga que "eso es parte del plan de eficiencia energética, que hay que homogeneizar la intensidad de la luz y acostumbrar la retina".En este sentido, ha subrayado que "los ciudadanos del centro pagan los impuestos como todos los ciudadanos de Córdoba", a lo que ha agregado que "hay experiencias de otras ciudades que con eficiencia energética se ve más que aquí", de modo que "esto no es un problema de eficiencia energética, sino de abandono que Córdoba y sus comerciantes y ciudadanos no se merecen", ha enfatizado.Por tanto, ha remarcado que van a pedir "explicaciones y responsabilidades" a la delegada de Infraestructuras, Amparo Pernichi (IU), que, a su juicio, "no puede confundir cambios de luminaria con la intensidad lumínica de las calles".Mientras, Laura Ruiz ha avisado que "esto es consecuencia del abandono del plan de eficiencia energética que tenía el anterior gobierno del PP, donde se estudiaba la necesidad lumínica de cada calle y se veía con los propios vecinos".Según ha precisado, "la calle Cruz Conde no solo necesita un cambio de luminarias, sino de toda la instalación de alumbrado público", dado que cuenta "con farolas muy antiguas y la infraestructura ya está obsoleta", ha apostillado.--EUROPA PRESS--