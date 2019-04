El PP llevará a los juzgados la no concesión de uso del Centro Cívico de Levante a la Hermandad de la O

Córdoba.- El PP llevará a los juzgados la no concesión de uso del Cent

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, y el viceportavoz popular, Salvador Fuentes, han anunciado este martes que llevarán a los juzgados la no concesión de uso por parte del gobierno local de PSOE e IU del Centro Cívico de Levante para el montaje de cara a la salida procesional de la Hermandad de la O el Sábado de Pasión.En declaraciones a los periodistas, el también candidato del PP a la Alcaldía ha manifestado que "la polémica no debería haber llegado a la situación a la que hoy llega", por "impedir el montaje del paso de la hermandad para su próxima salida en el patio", ha apuntado.En este sentido, ha criticado que "la alcaldesa, Isabel Ambrosio, de forma arbitraria ha denegado a la hermandad el montaje en el patio, pese a tener los informes del secretario del Pleno y la asesoría jurídica", cuando "no se incumple ninguno de los reglamentos del Consistorio".También, ha advertido de que, según los informes, "no existía ningún evento religioso en la autorización del patio, porque se monta un paso para la Semana Santa, que es Bien de Interés Cultural y es de obligada protección", de manera que considera que "ha habido un ejemplo muy burdo de sectarismo, gobernar solo para unos pocos, al margen de los informes jurídicos y de espaldas a un barrio, que ha recogido casi 8.000 firmas para que se permitiera el uso".Además, ha resaltado que "se abrió una puerta por la asesoría jurídica, inteligente y muy bien cuadrada, para que se montara el paso en el patio y se trasladara a la puerta de la iglesia antes de que comience el evento religioso para comenzar desde ahí el acto religioso con la salida procesional", si bien ha lamentado que "se quiso imponer arbitrariamente la decisión y opinión de la alcaldesa".Ante ello, Bellido ha defendido la toma de medidas jurídicas "para que se aclare esto, si se podía haber utilizado para el montaje", y que "esta polémica no se repita más", ha apostillado el popular, quien ha avisado que "esta situación se quiere perpetuar con el nuevo reglamento de los centros cívicos porque deja un margen muy subjetivo", que, en caso de gobernar, "se cambiará, porque se permiten actos políticos y se prohíbe la celebración de cualquier tipo de evento relacionado con la religión".Al respecto, ha aclarado que "los centros cívicos no son para celebraciones puramente religiosas", pero ha cuestionado qué pasaría con el nuevo reglamento si se repiten situaciones como la de la Hermandad de la O, que "solo quiere montar un paso y la celebración religiosa empezaría en la puerta de la parroquia", o "si una banda de música quiere tocar música religiosa ligada a una hermandad", entre otros ejemplos citados.De este modo, Fuentes ha adelantado que se van a remitir al juzgado los dos informes elaborados a tal efecto, por "si hay indicios de prevaricación", después de que durante estos 20 años los centros cívicos han funcionado "bien", pero ahora "se actúa con arbitrariedad", ha remarcado el edil, quien cree que "se comete una gran injusticia".--EUROPA PRESS--