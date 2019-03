Córdoba.-El PP lamenta la decisión "absolutamente equivocada" del gobi

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, ha lamentado este viernes la decisión "absolutamente equivocada" del equipo de gobierno de Isabel Ambrosio (PSOE) al contar el miércoles en un acto en el Teatro Góngora para rendir homenaje al barrio de Electromecánicas con la participación de José Balmón, condenado a 20 años de prisión y encarcelado por pertenencia a banda armada, concretamente a los Grapo.En declaraciones a los periodistas, junto a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, el también candidato popular a la Alcaldía ha asegurado que "no es ningún error", sino que "es algo más que un error", porque, a su juicio, "se vuelve a demostrar el sectarismo, la inoperancia y no estar encima de las cosas".En este sentido, ha remarcado que "todo el mundo debe tener claro que eso con un gobierno del PP no se repetirá", dado que ha dicho que en caso de ser alcalde no consentirá que "en Córdoba participen en homenajes a barrios que todos queremos mucho en la ciudad personas que han sido condenadas por colaboración con banda armada".Al respecto, José María Bellido considera que "la alcaldesa debe dejar de echar balones fuera y asumir su responsabilidad en situaciones como ésta".--EUROPA PRESS--