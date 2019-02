Lorite y Botella en la sede del PP

El vicesecretario de Política Territorial del PP de Córdoba y portavoz en la Diputación, Andrés Lorite, y la edil del PP en el Ayuntamiento de Córdoba y portavoz adjunta en la Diputación, María Jesús Botella, han exigido este viernes al PSOE cordobés "explicaciones sobre el trato de favor que recibía su fundación amiga Guadalquivir Futuro".En rueda de prensa, Lorite ha dicho que "existen demasiadas casualidades en la relación entre el PSOE cordobés y la Fundación Guadalquivir Futuro y, como decía Jacinto Benavente, la casualidad nunca es la explicación", llegando a la conclusión de que "lo que hay entre en el PSOE de Córdoba y Guadalquivir Futuro es un grave caso de inmoralidad".El vicesecretario popular ha enumerado como "presuntas casualidades" que el PSOE de Córdoba y dicha fundación, que está siendo investigada en dos procedimientos judiciales por el supuesto uso irregular dado a subvenciones públicas, "compartían dirigentes que incluso formaban parte de la lista electoral en la ciudad de Córdoba".Es más, según ha subrayado Lorite, "esta fundación recibía cuantiosas subvenciones de administraciones gobernadas por el PSOE", en base a ese supuesto trato de favor, siendo prueba, según ha señalado, que "el gobierno de Antonio Ruiz (PSOE) en la Diputación de Córdoba le diera el máximo de subvención que se puede dar a una entidad de este tipo, que esa subvención aún no se haya reintegrado por su falta de justificación, y que los 40.000 euros que el IPBS dio a esta fundación sirvieron para contratar al hijo del ex alcalde socialista de Luque".A ello se suma, según ha relatado Lorite, "que los empleados de esta fundación", contratados con fondos públicos a cargo de programas sociales y de empleo, "eran obligados a asistir a mítines del PSOE de Córdoba y, lo último conocido, que la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía dio una subvención a esta fundación, a pesar de que no está entre sus objetos".Por todo ello, los populares han pedido al PSOE de Córdoba y a su secretario general, Antonio Ruiz, explicaciones, reclamándole Lorite "que dé la cara de una vez por todos, porque tantas casualidades no se las cree nadie", pues "lo que ha habido es connivencia entre unos y otros".EXPLICACIONES DEL AYUNTAMIENTOPor su parte, María Jesús Botella ha recordado el refrán que dice que "quien calla otorga" y ha pedido al PSOE de Córdoba "que pida perdón a los cordobeses y en particular a los vecinos del Distrito Sur de la capital, porque el PSOE y la Fundación Guadalquivir Futuro han manoseado y utilizado sin escrúpulos la situación socioeconómica que sufre esta zona para anunciar proyectos de intervención social, pagados con fondos públicos de distintas administraciones, que finalmente han tenido una dudosa gestión".Para Botella está claro que las lindes entre la Fundación Guadalquivir Futuro y el PSOE de Córdoba estaban muy desdibujadas, y se confundían", ya que, "para sus dirigentes eran lo mismo".Junto a ello, la concejal popular en el Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado que su grupo pedirá "los expedientes de dos contrataciones, una por valor de más de 5.000 euros y otra por más de 12.000 euros, que esta fundación realizó con el Imdeec en noviembre de 2015, como publica hoy mismo un medio de comunicación".En este sentido y, por último, Botella ha insistido en que "ya no vale la callada por respuesta, tienen que dar explicaciones ante los cordobeses, y pedir perdón a los vecinos del Distrito Sur de nuestra ciudad".--EUROPA PRESS--