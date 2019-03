Córdoba.- 28A.- El PP dice que impulsará la construcción de las dos co

El candidato número uno de PP de Córdoba al Congreso de los Diputados, Andrés Lorite, ha asegurado este viernes que en caso de gobernar su partido impulsará "lo antes posible" la construcción de las dos nuevas comisarías de la Policía Nacional en la capital cordobesa, en Poniente y Levante, después de que "durante los nueve meses de gobierno de Pedro Sánchez no se ha hecho absolutamente nada".En declaraciones a los periodistas, junto a la comisaría de la Avenida Doctor Fleming, el popular ha subrayado que la labor sobre dichas comisarías "ya la impulsó el Gobierno del PP con José Antonio Nieto como secretario de Estado de Seguridad", al tiempo que ha resaltado que "harán que el servicio y la seguridad sea más intensa y más importante".En este sentido, ha señalado que "el Ministerio del Interior del PP ya valoró esta inversión en torno a 12 millones de euros para dar respuesta a la construcción" y "se firmó un protocolo con el Ayuntamiento sobre los terrenos en febrero de 2018", si bien ha lamentado que con el Ejecutivo de PSOE "no se ha impulsado la construcción", después de que "se dejó plasmado en los presupuestos de 2018".Igualmente, ha defendido que se aplique la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado con otros agentes autonómicos, teniendo en cuenta que con el Gobierno del PP "se logró este hito histórico" y "se dotó presupuestariamente en 2018", pero "el actual Ministerio del Interior no ha llevado a cabo, al menos en su integridad, esta cuestión", ha lamentado.Ante ello, Lorite ha exigido al Ministerio de Interior que "cumpla lo acordado por el PP", puesto que "ha sido llegar Pedro Sánchez a la Moncloa y el malestar ha vuelto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque no se está dando cumplimiento a dicha equiparación salarial", ha advertido.Mientras, ha remarcado que para el PP la seguridad es "un tema extremadamente importante y necesario, que está en el ADN del partido", a lo que ha añadido que "el ejercicio de las libertades públicas únicamente se garantiza a través de la seguridad". Para ello, el PP presentará una batería de medidas en esta materia en estas elecciones generales.--EUROPA PRESS--