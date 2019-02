José María Bellido y Salvador Fuentes

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado este jueves que van a comprobar "las denuncias falsas" de las que hablan los empresarios del sector de la hostelería que se quejan de las "constantes" visitas policiales a tal efecto, especialmente por el tema de los veladores, situación en la que "se ven pisoteados" por el gobierno local.Así lo ha advertido el también candidato a la Alcaldía en declaraciones a los periodistas, acompañado del viceportavoz popular, Salvador Fuentes, al tiempo que ha manifestado que "el sector de la hostelería, del que dependen muchos puestos de trabajo, de personas que se ganan día a día su pan, como son camareros, cocineros, limpiadores y proveedores, es un negocio" en el "no son grandes empresarios, sino vecinos que montan negocios con mucho esfuerzo y ven que les pisotean".En este sentido, ha subrayado que "el principal problema que tiene Córdoba a día de hoy es Isabel Ambrosio y el gobierno local", por lo que considera "urgente un cambio, porque no es el PP ni otros partidos de la oposición, es que salen como nunca han salido en la historia de la democracia asociaciones de profesionales, empresarios y colegios a decir que no se puede seguir así".Ante ello, el concejal le ha pedido a la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), que "al menos en los tres meses que quedan de mandato municipal no haga más daño", a la vez que ha remarcado que el PP está "preparado para asumir el reto en junio, si los cordobeses lo estiman oportuno".Y es que, ha agregado, no sabe "cuántos colectivos más importantes de la ciudad van a tener que salir públicamente a decir que ya basta de un gobierno local, encabezado por Ambrosio, que lo único que hace es poner freno al desarrollo económico y a los emprendedores".--EUROPA PRESS--